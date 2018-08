Búcsúzik a nyár a horvát tengerparttól

Akik az elmúlt hetekben indultak el a horvát tengerpartra, azoknak igazi forró nyaralásban volt részük. Augusztus elején például az egész Adriára vörös riasztást adtak ki a kánikula miatt. A nagy melegben a népszerű strandok is zsúfolásig megteltek, és az autópályán, valamint a határátkelőhelyeken is tömeggel és torlódással szembesülhettek. Akik viszont csak most indulnak el egy nyár végi tengerparti nyaralásra, azokra már hűvösebb idő és hidegebb tengervíz vár - írja a Slobodna Dalmacija horvát lap.

Lehet, hogy lassan tényleg elbúcsúzik a nyár a horvát tengerparttól? A meteorológusok szerint annyi biztos, hogy az augusztusra jellemző forró nyári napoknak vége. A hévégére már csak 20 fokot jósolnak, így az is előfordulhat, hogy ezekben a napokban már fürdőzésre sem lesz lehetőségük. Hogy mégse kelljen a szállodában tölteni a szabadságot, azt javasoljuk, tervezzenek be egy autós kirándulást: ehhez ebben a cikkünkben egy meseszép tóhoz vezető úti tervet is találnak.

Attól persze egyelőre nem kell tartaniuk, hogy hófehéren térnek haza a nyárvégi vakációról. A jövő héten ismét visszatér a napsütés a tengerpartra, de a szeles idő továbbra sem hagyja el a térséget, ezért a víz néhány fokkal hidegebb lesz, mint korábban.