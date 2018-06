Könnyen rendszámtábla nélkül maradhat az autója Görögországban

Görögország kapcsán épp tegnap írtunk arról, hogy kitiltják az otthon csomagolt szendvicseket és az előre megvásárolt rágcsákat a strandokról. Ma pedig arról írnak a Vesti Online szerb híroldalon, hogy a jövőben szigorúbb büntetések várnak a szabálytalan sofőrökre a görög utakon.

350 euró alatt nem ússza meg, ha szabálytalanul vezet

A görög városok nyüzsögnek a szabálytalankodó sofőröktől. A tilosban parkoló autók, a piroson átsüvítő motorosok és a főúton sétálgató lakosok sem számítanak ritkaságnak a városokban. A rendőrök a görögök rossz közlekedési szokásai miatt szigorítottak be - ezzel pedig a mindennapos forgalmi káoszt szeretnék megszüntetni az utakon. A rossz hír az, hogy ezentúl az autóval érkező turistákra is szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Könnyen rendszámtábla nélkül maradhat az autója

Amennyiben tilosban parkol, ne lepődjön meg, ha tábla nélkül találja az autóját. Ez esetben a rendőrségen keresse a hiányzó tárgyat, amiért akár 350 eurót is elkérhetnek öntől. Ennyit kell fizetnie akkor is, ha gyereke nem a gyerekülésben ül. Ha pedig nincs az autójában tűzoltókészülék, akkor 70 euróval büntethetik meg.

Súlyosabb közlekedési szabálysértésért akár 60 napra is elvehetik a forgalmi engedélyt és az autóját.

Új fizetőkapuk is épülnek a görög utakon

Ezzel együtt drágul az autópályadíj is a jövőben - írja a szerb lap. Jelenleg Thessaloniki előtt építenek egy új kaput. A jövőben ezen a helyen is meg kell állni fizetni. A kapuk előtt több perces várakozást is kalkuláljon be az idejébe - hívja fel a figyelmet a lap.