Banksy nem bírt magával: visszatért New York-ba és alkotott

Banksy öt éve nem alkotott az Egyesült Államokban, de most visszatért egy ütős alkotással: a legendás Houston Bowery falon állított emléket egy bebörtönzött török művésznőnek.

A Zehra Doğan újságírónővel történt igazságtalanság elleni tiltakozás egy huszonegy méter hosszú falat borít be – írja a Condé Nast Traveler. A művésznőt tavaly ilyenkor börtönözték be a török hatóságok, bűne az volt, hogy akvarellt festett a Nusaybin nevű kurd faluról. Miután feltöltötte a képet a közösségi médiára, letartóztatták, és két év kilenc hónap szabadságvesztésre ítélték. Banksy graffitijét a bebörtönzés egyéves évfordulóján leplezték le. A New York Times szerint a művésznő nem tud Banksy őt érintő tiltakozásáról.

A graffitiben közreműködött egy korábban szintén bebörtönzött graffitiművész, Borf is. A falon látható vonások száma megegyezik a napok számával, amit a festőnőnek cellában kell töltenie, egy helyen pedig ő maga látszik a rácsok mögött. A fal aljára a művészek csupa nagybetűvel a Free Zehra Doğan (azaz: Szabadítsátok ki Zehra Doğant!) feliratot festették.

Az évforduló napján, múlt csütörtökön a falra kivetítették magát a szóban forgó akvarellt is, azzal a felirattal, hogy "Két év kilenc hónap huszonkét nap börtönbüntetést kapott ezért a festményért".

"Őszintén együttérzek vele. Én ennél sokkal provokatívabb képeket is festettem már" – olvasható Banksy-nek a New York Times-nak küldött közleményében. Új alkotása is valószínűleg szúrja majd néhányak szemét, de reméljük, nem jár úgy, mint néhány éve egy angliai graffitije, mely nagyon népszerűvé vált, ismeretlenek pedig eltávolították.

