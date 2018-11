A sorozat és filmsugárzó Netflix vállalat már évek óta készíttet saját gyártású tévéfilmeket, így a rajongók legújabb alkotásukat az Outlaw King-et is nagyon várták. Megjelenése óta elég vegyesek a vele kapcsolatos visszajelzések, de egy dologban minden kritikus megegyezett. Ennek a filmnek nem Chris Pine, a filmsztár és nem is Robert de Bruce, az általa megformált történelmi személy a főszereplője, hanem Skócia lenyűgöző természeti szépségei.

A filmet 2018. november 9-én láthatták először a nézők. A történet Robert de Bruce, egy skót harcos -későbbi király - életét követi nyomon,1304-től 1307-ig. A valós történelmi személy Skócia egyik legismertebb embere, így fontos volt, hogy a filmet megfelelő "díszletek" között forgassák. Így történt, hogy ez lett a legnagyobb egészestés film, amit egy az egyben Skóciában készítettek. A stáb több mint 20 helyszínre látogatott el a felvételek során - írta a lonelyplanet.com.

Volt mit felfedezniük, és végül a legtöbb helyszín bele is került a filbe. A képkockákon feltűnik például a Craigmillar Kastély, a Doune Castle, a Blackness Castle, a Borthwick Kastély és a Linlithgow Palota is. Ha pedig nagyon odafigyelnek, láthatják a Glen Coe hegység vonulatait a Felvidéken, a Seacliff Beach-et Lothian keleti részsén és persze a sok filmben felbukkantó Skye szigetét is a távolban.

A film producere azt nyilatkozta egy interjúban, hogy ez a film " egy szerelmeslevél Skóciához" és hogy már el is indultak az első rajongók, akik szeretnék saját szemükkel látni a filmforgatási helyszíneket. A Private Tours Edinburgh vállalat pedig már kapott is az alkalmon és megszervezte félnapos túráit, melynek során a filmrajongók három különböző helyszínt is bejárhatnak.