Ötemeletes csúszdaparkkal nyitott meg a kisvárdai Aquacinema fürdő

Tavaly nyáron már beszámoltunk róla, hogy az ország egyik legnagyobb csúszdaparkja épülhet meg a Kisvárdai Várfürdőben. A vadonatúj, 16 pályás óriáscsúszdapark július végén végre megnyitotta kapuit az élményre vágyó látogatók előtt. Az ötemelet magas csúszdaparkon belül extrémebb és enyhébb lejtésű pályák várják a fürdőzőket, amelyben egy start-stop biztonsági rendszer is került – olvasható a termalonline.hu oldalán.

Az ország egyik legnagyobb és legújabb, 15 méter magas csúszdája egy vízicsúszda nem mindennapi lezárással: a végén ugyanis nem medencébe, hanem egy úgynevezett lassító sávba érkeznek meg a csúszdázók. Ez egy vízzel teli érkező sáv, ami a csúszda végében található, és a biztonságos kiszállásért felelős. A fürdő a felújítások után új nevet is kapott: ez az Aquacinema, mely utal arra, hogy a csúszdapark mellett vízi filmstúdió, fejre állított tájház és kilátó is épül. Hogy ez utóbbiakat pontosan mikortól vehetik igánybe a látogatók, azt egyelőre nem tudni.

Jelenleg a csúszdapark mellett három medence várja a fürdőzőket: egy úszómedence és két termál medence. Ha csúszdázni és úszni is szeretnének, akkor úgynevezett komplett belépőt kell váltaniuk, amely egy felnőtt részére 3900 forintba kerül, 2-9 éves gyerekeknek pedig 1000 forint. Amennyiben csak a medencéket használnák, felnőttként 1200 forintot kell fizetniük a belépőjegyért, a gyerekeknek pedig 900 forint a medencés napijegy. 16 óra után féláron válthatnak felnőttjegyet, és a gyerekek is olcsóbban, 500 forintért használhatják a medencéket. A fürdő minden nap 9 és 19 óra között tart nyitva, de a koránkelők reggel 6 és 8 óra között egy reggeli úszásra is befizethetnek.