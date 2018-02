Melegedjen fel a világ legtutibb luxusmedencéiben!

Valahogy csak el kell ütni az időt a hideg téli estéken - mondanánk egy átlagos hideg téli estén, és javasolnánk is egyből cikünk mellé egy bögre forró teát. De a február végi fogvacogtatós, extrém fagyos estéken a védőital mellé valami sokkal nagyobb felületű gőzölgő élményt ajánlanánk, ezért nyomába is eredtünk a világ legszebb medencéinek. Ábrándozzanak velünk!

Grace, Santorini

A fejünket tennénk rá, hogy ebből a medencéből nyílik a legkáprázatosabb kilátás a Földközi-tengerre. Annyit azért elárulunk, hogy Santorini szigetén a vulkán kürtőjére néző összes hotelből és házból hasonló a kilátás, mondhatni ez mindennapos arrafelé – ez a medence azonban megjelenésében mindegyiknél letisztultabb és nagyvonalúbb.

Singapore Marina Bay Sands

Erről a szállodáról írtunk már, hiszen egyike a világ leglátványosabb hoteljeinek, ennek megfelelően medencéje is megér egy misét. A három 55 emeletes torony tetején, mintegy hajóként lebeg a tetőterasz, ahol a – kapaszkodjanak meg – 146 méter hosszú medence is megtalálható.

Tudta? Tudta? A Marina Bay Sands átadásakor is azonnal több világrekord született. A világ legdrágább szállodaépítéséről volt szó, az akkori rekorder Abu-Dzabiban az Emirates Palace Hotel volt, amelynek építési árát majdnem megduplázták Szingapúrban. De a Marina Bay Sandsben találjuk a világ legdrágábban megépített önálló kaszinóját is.

SkyBar, Malajzia

Malajziát ajánlottuk már Ázsia-szüzeknek. Mert azoknak is tetszhet, akik egyébként tartanak attól, hogy erre a kontinensre látogatva azonnal kultúrsokkot kapnak. A SkyBar azzal hirdeti magát a modern és lüktető Kuala Lumpurban, hogy innét nyílik a legjobb kilátás a Petronas-tornyokra, és a harmincharmadik emeleten, a víz mellett pihenve magunk is meggyőződhetünk erről. Éjszakánként DJ-k szórakoztatnak a medence partján.

Habita, Monterrey, Mexikó

A Monterrey-ben található Habita Hotel azzal hirdeti magát, hogy Észak-Mexikó egyetlen butikhotelje. A szálloda tetőteraszán található medencéből 360 fokos panoráma tárul a nagyvárosra és a környező hegyekre.

Alila Ubud, Bali

A Balin található Alila Ubud az élő példa arra, hogy a feszített víztükörből nem kell feltétlenül türkizkék tengert vagy látványos városképet látni ahhoz, hogy leessen az állunk: a buja, zöld erdő is megteszi. Képzeljék ugyanezt el úgy, hogy hajnalban köd üli meg a környező dombokat. Bónusz: nem feltétlenül kell itt megszállnia, ha ki szeretné próbálni. Ha befizet a délután 16 órától megrendezett „Öt órai teára", a medencehasználat ingyenes!

Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Kapaszkodjon meg, ehhez a medencéhez nem úgy fotoshoppolták az elefántokat. Ők tényleg ott élnek és jönnek-mennek.

The Resort at Pedregal, Cabo

A hollywoodi sztárok kedvenc mexikói üdülőhelye Cabo San Lucas, úgyhogy itt sem lehet nagyot tévedni egy luxushotel medencéjével. A Pedregal csobbanója viszont még az átlagosnál is többet hoz ki a pompás sziklák és tenger hátteréből. Szerintünk direkt jó ötlet volt előtte meghagyni azt a szépen gondozott homokfövenyt.

Banyan Tree Seychelles

A seychelle-szigeteki Banyan Tree a világ egyik legjobb szállodájának számít, és természetesen nem csak egy medencével hívja fel magára a figyelmet. A hotel területén jobbnál-jobb merülők közül választhatnak a vendégek.

Sri Panwa Phuket

Medencék és tenger, amerre a szem ellát: a Phuket szigeten található Sri Panwa legnagyobb medencéjének közepén egy kis sziget található. Ezen henyélni is lehet, de koktélpartikat is rendeznek rajta. A kilátás pedig minden irányba pazar.

Plusz egy tutiság: The Library, Thaiföld

A látszat ellenére ez a butikhotel Koh Samui-n nem a képen látható piros medencéjével akar hasítani. A neve nem véletlenül The Library, azaz A könyvtár - a szálloda könyvtárában ugyanis több mint 1400 könyv közül válogathatnak a nyaralók. A közösségi oldal elmondása szerint a The Library olyan, mint egy jó könyv: érdekes fejezetekből áll, melyek mindegyike arra ösztönzi a vendéget, hogy a természettel harmóniában éljen. A több mint 12 ezer négyzetméteren elhelyezkedő hotelben mindenkinek jut elég hely, hogy nyugalomban olvasgasson, sétáljon vagy meditáljon.