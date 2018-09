A Pilisben is megkezdődött az agancsosok "erdei koncertje"

Arról már olvashattak nálunk, hogy a Gemencen, a világhírű gímszarvasok földjén, néhány héttel ezelőtt megkezdődött a szarvasbőgés. A szerelmes gímbikák koncertjét a Gemenc Zrt. által szervezett „Igazi szarvasbőgés-hallgató túrákon" szeptember 8-ig még van lehetőségük meghallgatni, méghozzá lovas fogattal és kisvasúttal közelíthetik meg azokat az erdőrészleteket, amelyek közelében jelentősebb bőgés várható. Tegnap arra is felhívtuk a figyelmüket, hogy a legbátrabbak péntekenként beleshetnek a Budakeszi Vadaspark éjszakai életébe, ahol szintén lehet hallani az agancsosok „erdei koncertjét". De ha mégis inkább úgy döntene, hogy természetes élőhelyén lesné meg a hazai erdők királyának számító gímszarvasok nászát, akkor mostantól csatlakozhat a Pilis Parkerdő túravezetéséhez is.

A szarvasbőgés az erdő életének azon időszaka, amikor az erdőjárók a legkönnyebben észrevehetik a vadon élő állatok jelenlétét. Az erdő lakói egész évben szinte észrevétlenül bújnak meg a sűrű, vagy nehezen megközelíthető részeken, szeptemberben viszont a gímszarvas bikák a rejtőzködéssel mit sem törődve, hangos bőgéssel riogatják vetélytársaikat és kápráztatják el a háremükbe tartozó szarvasteheneket. E különleges természeti jelenség megfigyelésére indít már évek óta nagysikerű túrákat a Pilisi Parkerdő, amely idén is folytatódik. Az ország északi felén, így a főváros környékén is néhány héttel később kezdődik a szarvasbőgés, mint a déli területeken. Cserébe tovább is tart az őszi „koncertidőszak", vagyis a szeptemberi csúcs után akár még októberben is hallani bőgő bikát a térségben - írja a Pilisi Parkerdő szerkesztőségünkbe érkezett közleményében.

A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A túrákon jó eséllyel lehet hallani szarvasbőgést, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. az állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárók biztonsága érdekében arra kér mindenkit, hogy a szervezett túrák keretében, és ne egyéni éjszakai kirándulásokon ismerkedjenek meg a gímszarvasok nászával.

A szarvasbőgés-túrák egy-egy alkalommal korlátozott létszámú érdeklődőt fogadnak, és helyszínen fizetendő részvételi díj ellenében vehetők igénybe. Tanácsos az időjárásnak és a terepi szakvezetésnek megfelelő öltözékben és lábbeliben érkezni - hívták fel a figyelmet a túravezetők. Az időpontokról és a jelentkezés részleteiről a Pilisi Parkerdő hivatalos weboldalán olvashatnak.