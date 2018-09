Ha éjjel-nappal hamburgert falna, ezt a fesztivált ne hagyja ki

Idén nyáron az átlagnál jóval több magyar döntött úgy, hogy a horvát tengerparton tölti el a szabadságát, augusztusban például 200 ezer magyar turista fordult meg a mediterrán országban. A horvátok gondoskodnak róla, hogy még szeptemberben se tudjunk ellenállni az országuknak. Most épp egy ínycsiklandozó hamburger fesztiválra csábítgatnak minket.

Miközben az olaszok megtiltják a turistáknak, hogy Firenze utcáin étkezzenek, a horvátok épp az utcai ételek széles kínálatával vonzzák a látogatókat. Szeptember 13-a és 23-a között mintegy 80 profi burgerkészítő várja a Zágrábba érkezőket, akiknek ételkülönlegességeit valószínűleg nem okoznak majd csalódást. Az alkohol kedvelői pédául a whiskeyburgert rendelhetnek, a vegetáriánusok szarvasgombával gazdagított falatokat ízlelgethetnek, az ínyencek pedig akár avokádómártással megbolondított hamburgert kóstolhatnak. Mindemellett lesznek bárányhúsból készített burgerek is, és persze hagyományos sajtburgert is lehet enni.

A fesztiválon tavaly mintegy 170 ezren fordultak meg, és idén ennél is több vendéget várnak. A tömeg ne riassza el, ugyanis idén nem kell kígyózó sorokba állnia a legfinomabb falatokért. Egy mobilapplikáció segítségével választhatja ki és rendelheti meg a kedvenc hamburgerét, és amint elkészült, üzenetben értesítik róla.

A rendezvényre gyerekekkel is érdemes ellátogatni, hiszen a legkisebbeket bungee jumping és trambulin várja. A fiatalok szórakozásáról is gondoskodnak a szervezők: őket esti bulikkal és külföldi DJ-kkel várják - írja a horvát Dnevnik napilap. És ha már ott jár, próbálja ki Zágráb egyik újítását: az alternatív idegenvezetést, melyet hajléktalanok tartanak, és a város kevéssé ismert arcát mutatják be.