Karácsonyi desszertvarázs a világ körül

A globalizáció, az utazási lehetőségek bővülése, ill. a modern kori "népvándorlás" (hogy a migráció szó használatát kerüljem) révén egyre többen töltik a karácsonyt is külföldön, vagy hozzák haza kedves emlék, esetleg külföldi házastárs, rokon, barát révén más nemzetek karácsonyi étkezési szokásait. Mi az, amivel feldobhatjuk a megszokott ünnepi menüsort, vagy mindenképpen kóstoljuk meg, ha külföldre utazunk?

Retrosütik vs. gasztrorevolúció

Habár a karácsonyt eddig még nem töltöttem a határainkon túl és szeretem őrizni a hagyományokat, nem tartom ördögtől való ötletnek, ha időnként megújítjuk a megszokott családi menüt (már ha van ilyen, mert mi azért néha eltér(t)ünk a klasszikus magyar étkektől) és új ízeket viszünk az ünnepi asztalra. Akár más országokból is, elvégre a hasukat mindenhol szeretik az emberek – ez már elegendő alapja lehet a konyhai reformoknak. S bár magam nem vagyok édes szájú, de a különféle, elsősorban európai nemzetek karácsonyi gasztronómiáját áttekintve arra jutottam, ezt a revolúciót legkönnyebben talán a desszertekkel érdemes kezdeni.

A főételek receptjeinek megmásítása, kicserélése már vélhetően komolyabb családi viták kezdetét jelentené, ugyanakkor néhány újabb fajta süteménnyel talán csak színesítjük a repertoárt, és senki nem veszi zokon (feltéve, hogy a kedvencét is megeheti). Különösen igaz ez akkor, ha határainkon túl ünneplünk, ahol a hazai alapanyagokat nem feltétlenül tudjuk beszerezni vagy nem ugyanolyan minőségben.

Torkoskodás okosan

Vigyázat, a képzeletbeli kalóriakalkulátor biztosan kiakad, és akár némi inzulinra is szükség lehet, mert már az alábbi sorok olvasása is súlyos következményekkel járhat a virtuális vércukorszintmérőnk digitális kijelzőjére nézve.

A hagyományos süteményreceptek ugyanis sajnos kevésbé követik (vagy szerencsére?) az aktuális gasztrotrendeket, így az édes ízt bizony a cukor, méz, lekvár, jobb esetben az aszalt gyümölcsök adják. Egészséges felnőttek számára - megfelelő önmérséklet esetén - ez persze nem jelenthet gondot, elvégre a családi sütemények sem mindenmentesen készülnének. Diétázóknál pedig szintén inkább a mennyiség lehet mérvadó (ami cukorbetegség esetén persze beszámolandó az egyénileg javasolt napi szénhidrátmennyiségben), vagy igazolt táplálékallergia, -érzékenység kellő cukrászati rutin esetén egyes összetevők lecserélése és/vagy helyettesítése (ld. liszt, tej, tejtermékek, tojás...) oldhatja fel az esetleges behajtani tilos táblát. Egy biztos: a feleslegesen elfogyasztott energia ("még egy szelet, csak az íze kedvéért") tényleg nem vész el, csak átalakul, előnytelen helyeken felszaporodó testzsír formájában, ezért karácsony ide vagy oda: mérték az érték. Hogy januárban se kelljen bánkódni a gasztronómiai kalandozásainkért.

Karácsonyi süteménykörkép

Lássuk, mit esznek európai szomszédjaink, amikor elmerülnek az ünnepi áhítatban? A teljesség igénye nélkül.



Az olaszok utánozhatatlan panettonéja hasonlít a mi kuglófunkhoz, és tele van aszalt, kandírozott gyümölcsökkel, amibe a citrusok kockára vágott héja is beletartozik. Ajándékba adni és kapni is pont olyan jóleső érzés, mint amilyen ínycsiklandó az illata. A mandulával ízesített roccocco keksz főleg a nápolyiak kedvence, ennek a különlegessége, hogy a Jézus könnyének hívott vörösborba mártogatják. Emellett nyilván megjelenik a még engem is ellágyító tiramisú, de kedvelt a pan papato is. Ez utóbbi talán nemcsak az apák kedvence, hiszen nem más, mint egy dióból, mandulából, mogyoróból és mézből készült csokoládés ínyencség.

Az angolok/britek klasszikusa a már hetekkel karácsony előtt elkészített karácsonyi puding (vagy mazsolapuding), amely igazi csapatmunka gyümölcse, tekintve, hogy a tésztáját hagyományosan a család minden tagja (de legalább is a gyerekek), megkeveri, és közben kíván valamit. Felszolgálás előtt brandyvel öntik le, majd meggyújtják. A puding összetevői közül nem hiányozhat a marhafaggyú (kérdés, hogy itthon ehhez hol juthatunk hozzá), a mazsola, az aszalt gyümölcsök, a liszt és a zsemlemorzsa, a szegfűszeg, a fahéj és a szerecsendió. Egy népi hagyomány szerint, aki karácsonytól szilveszterig 13 adag karácsonyi pudingot megeszik 13 különböző helyen, annak a következő év szerencsés lesz. A szerencse mellett némi túlsúlyra is számítani lehet, de ezt már csak a dietetikusi irónia diktálja...

Ha német desszert, akkor nem hiányozhat a karácsonyi menüről a stollen és a gyümölcskenyér. Előbbi esetében a kelt tésztába vaníliát, kandírozott narancs- és citromhéjat sütnek, majd mindezt rummal ízesítik, végső formáját tekintve pedig a bepólyált Jézust idézi a sütemény. Az ehhez hasonló gyümölcskenyeret pedig már itthon is ismerjük, emiatt talán fel sem tűnne, hogy német ihletésre kerül az ünnepi asztalra. Nürnbergben pedig a lebkuchen nélkül elképzelhetetlen a karácsony.

A francia karácsony elképzelhetetlen a nálunk csak csokoládés fatörzsként (Buche de noël) ismert desszert nélkül, amely nem is lóg ki annyira a hazai süteménykollekcióból. Az ország déli részén jellemző a tizenhárom karácsonyi desszert (ismét a mágikus 13-as, ami az Utolsó vacsorát idézi Jézussal és a tizenkét apostollal), ami 13 különféle csemegéből áll:Le gibacier (Olívaolajjal, narancsvirágvízzel, narancshéjjal készült kerek, omlós lepényféle), fehér és fekete nugát (mézből, mandulából, cukorból), a négy koldus (a mandula a dominikánusok, a mazsola az ágostonrendiek, a füge a ferencesek, a mogyoró pedig a karmeliták rendjét jelképezi), calisson (cukormázas, édes és keserű mandulából készült krémmel, kandírozott gyümölcsdarabokkal töltött mandula alakú sütemény), friss gyümölcsök (alma, körte, szőlő, narancs, téli sárgadinnye, mandarin, szilva, datolya), aszalt gyümölcsök, kandírozott gyümölcsök, birsalmasajt/birsalmás kenyér, lekvárok, panade (édes, tejes, sűrű kenyérleves), almás pite, fenyőmagos aprósütemény, almával, dióval, mazsolával, dióval töltött tésztabatyu. Nemcsak leírni, de elkészíteni és elfogyasztani, vagy akár csak megkóstolni is embert próbáló teljesítmény... Ebből a listából elég csak egyet-egyet kiválasztani, ha egy kis provanszi hangulatra vágyunk a fa alatt.

A finnek karácsonyi vacsoráját mézeskalács, mézes-gyömbéres sütemények és puding zárja, mellé némi glögg, vagyis forralt bor csúszik le.De a karácsonyi reggelijük ennél sokkal érdekesebb és szimpatikusabb számomra: ez a fahéjas tejberizs benne egy szem mandulával. Az, aki megtalálja a mandulát, nagyon szerencsés lesz az új évben, ha pedig fiatal lány az illető, akkor közeli férjhezmenetelre számíthat.

A sor persze hosszasan folytatható, hiszen még számtalan ország finomságai kimaradtak, és a fent említettek is csak szubjektív merítésnek tekinthetők. Várjuk a kedves olvasók saját élményeit, javaslatait is!

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.