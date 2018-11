Több, mint ezer Mikulás vesz futócipőt Vajdaságban

December 9-én, azaz jövő vasárnap szervezik meg a szerb-magyar határ mentén, Palicson az idei Mikulásfutást. Tavaly közel kétezren neveztek be a versenyre, és az idén is legalább ennyi Mikulásra számítanak.

Családok, felnőttek és gyerekek – kortól és nemtől függetlenül bárki részt vehet a Mikulásfutáson. Az esemény egy órán át tart, így a kitartóbbak végigfuthatják a hatvan percet, de nyugodtan lehet sétálni is. Az elvárás, hogy legalább egy kört mindenki megtegyen a Palicsi-tó partján kialakított pályán – ez mindössze 1500 méteres távot jelent.

Akár nézőként is megéri ellátogatni a rendezvényre, hiszen ilyenkor megtelik a város piros sapkás emberekkel, sőt a Mikulással is lehet találkozni. Neki különleges feladat jut ezen a napon: minden résztvevő nyakába medált akaszt, és a gyerekekkel szívesen fényképezkedik is – írják az esemény Facebook-oldalán. A szervezők forró teával, forralt borral és szendvicsekkel is készülnek. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartanak, valamint rajzkiállítás is lesz.