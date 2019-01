Érdemes már most elkezdeni tervezgeti a kirándulásokat, egy családi pikniket, vagy egy rövödebb üdülést, mert idén a hat helyett csak három - augusztus 10., december 7. és december 14. - a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkanapunk lesz - írta a portfolio.hu oldal.

Ez pedig azt jelenti, hogy augusztus 19. (hétfő), december 24. (kedd) és december 27. (péntek) pihenőnap lesz. A hosszabb hétvégés pihenéseket, környékbeli kirándulásokat érdemes lehet augusztus 20. körülre, illetve karácsony idejére tervezni. Természetesen a hosszabb pihenőidőbe beletartozik a négynapos hétvégének számító húsvét, illetve a háromnapos pünkösd is. Ha régóta vágynak egy rövid városnézésre, akkor ezekre a napokra már kombinálhatnak egy fapados utazást is. A választásban segít a mai vezetőanyagunk is, amiben összegyűjtöttük az év eslő felére vonatkozó új járatindulásokat, menetrendeket és érdekes úti célokat.