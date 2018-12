Hamarabb beszállhat a repülőbe, aki ronda pulóverben érkezik

Közeledik december 21. és ezzel együtt a National Ugly Holiday Sweater Day, azaz a csúnya ünnepi pulóverek napja.

Az Alaska Airlines megragadta az alkalmat, hogy kissé fesztelenebbé tegye a járatokon a hangulatot. Mindazok az utasok, akik visszataszító ünnepi pulcsiban érkeznek, a többiek előtt szállhatnak fel a gépre, írja a Travel Pulse.

A légitársaság decemberi járatain már most is ünnepi a hangulat: beszálláskor karácsonyi zene szól, repülés közben pedig karácsonyi filmeket vetítenek. Az Alaska Airlines a csúnya pulcsik napját is arra szeretné felhasználni, hogy az utasok jobban érezzék magukat a járatokon, különösen a decemberi nyüzsgésben. Mindazok, aki nem veszi magukat túl komolyan, azaz szívesen ülnek be a repülőbe feltűnően ronda pulóverben, és szeretik is megörökíteni az ilyen pillanatokat, nyugodtan töltsék fel fotóikat és videóikat a Twitterre #UglySweaterDay és #iFlyAlaska megjelöléssel.