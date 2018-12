A londoni reptér személyzete énekelve ad tanácsokat

A The 12 Days of Christmas, azaz Karácsony 12 napja című ének népszerű dal a szigetországban – ebben a formában azonban még soha nem dolgozták fel. A London közelében található Stansted Airport személyzete ugyanis repülési tanácsokat épített be a híres dalba, írja a Travel Weekly.

Az éneklésbe a reptér személyzetéből rengetegen bekapcsolódtak, többek között műszaki emberek, biztonsági őrök és tűzoltók is, mind-mind ünnepi öltözetben. A szakemberek egy videót készítettek a dalról, amelyben az utasoknak segítenek abban, hogy zavartalan és nyugodt útjuk legyen az ünnepek alatt is. Tanácsként hangzik el többek között, hogy mindenki ellenőrizze a csomagja méretét, ne vigyenek magukkal előre becsomagolt ajándékot és érjenek ki időben a reptérre.