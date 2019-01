Építkezésekkel tuningolják az Ipoly-menti erdőségeket

Szép nagy erdőségek tartoznak az Ipoly Erdő Zrt. kezelése alá: a Börzsöny, a Cserhát, a Karancs és a Medves is. A cég ezeket a túrázók által is kedvelt területeket folyamatosan fejleszti, év eleji közleményében is ennek tükrében értékelte az elmúlt 2018-as és az előttünk álló 2019-es évet a Turizmus.com cikke szerint.

Tavaly a legnagyobb beruházásuk a börzsönyi Királyréti Fogadóközpont épületének fejlesztése volt. A volt uradalmi iskola száz évig erdészlak is volt, idéntől pedig a helytörténeti és erdei gazdálkodástörténeti bemutató költözik ide.

A 225,3 millió forintos beruházásban elbontották a korábbi ajándékboltot, büfét, istállót és a szállás egy részét. Új lakószárnyat alakítottak ki, újjáépítették a múzeumi szárnyat és egy könnyűszerkezetes épületet is felhúztak a büfének és ajándékboltnak.

Az építkezések folytatódnak idén is. Kóspallaghoz közel épül majd fel a Vár-hegyi kilátó, ami háromszög alapú, csonka gúla formájú, faszerkezetű, 15 méter magas torony lesz, webkamerával. Az idevezető utat is felújítják. Márianosztrán a pálos kolostor emlékhelyét alakítják ki, a romok megőrzése mellett.

A Karancs-Medves is új attrakciót kap, felépítik a somoskői erdei iskolát, közösen a szlovákiai erdőgazdasággal. Oktatóközpont, bemutatóhely és tanösvények is épülnek majd itt.