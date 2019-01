Az 1907-1910-ben alapított Hankyu Railway az északi Kansai régió vasúti kiszolgálója, elsősorban az ingázók közlekedését könnyíti meg az osakai Umeda megálló, illetve Kobe és Kiotó területei között. Egy ideje azonban a turizmus és a térség látványosságainak bemutatása felé is nyitni kezdtek, így jött létre az az egyedülálló vasúti szerelvény és útvonal, mely a Kiotó vonalon haladva összeköti a tengerparti Osaka városát a szigetország ősi fővárosával Kiotóval – írta a Lonely Planet.

A Kyotrain Garaku névre hallgató vonat a társaság legújabb szerelvénye, és bár kívülről szinte ugyan olyan, mint az összes többi Hankyu vonat – gesztenyebarna és szögletes – a belsőtere olyan akár egy tradicionális japán vendégháznak, egy úgynevezett ryokan-nak. Ezek a stílusú, egyszerűnek tűnő, de luxus minimalizmussal és magas minőséggel működő fogadók a 8. század óta részei a japán mindennapoknak és kinézetre szinte nem változtak semmit.

Ha keresztülhaladnak a kocsikon láthatnak apró japánkerteket, tatamival lerakott „szobabelsőt" és még rizspapíros tolóajtókat is. Ezenkívül minden kocsit egy-egy évszakhoz igazodva rendeztek be és dekoráltak. Az őszi szerelvényben a juharfa levelei díszítenek, a téliben pedig bambusz dizájn. Nem meglepetés, hogy a tavaszi kocsiban a sakura, vagyis a cseresznyevirág motívuma jelenik meg, a negyedik kocsiban pedig a muskátli hirdeti a nyarat. De ahogy a tradicionális ryokan, úgy ez a szerelvény is halad a korral. Lesz wifi és az információkat is négy nyelven – japánul, angolul, kínaiul és koreaiul – mondják majd be.

A Kyotrain Garaku 2019 márciusában indul majd első útjára. Az Osaka és Kiotó közti utat naponta négyszer teszi majd meg, mindkét irányba. Az utazás körülbelül 45 percig tart majd négy megállóval. A díjszabása ugyan annyi lesz, mint egy normál Osaka-Kiotó útnak, mely 400 yen, ami körülbelül 3 eurónak felel meg.