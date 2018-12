Ekkora mangakiállítást Japánon kívül még nem szerveztek

A május 23-án nyíló tárlat bemutatja a jellegzetes japán képregény, a manga történelmi gyökereit - köztük Hokusai Katsushika (1760-1849) fametszeteit -, és hatását a japán rajzfilmre, az animékre, játékokra és cosplayre (animék ihlette jelmezekre).

A tárlaton a mangaművészekkel és -kiadókkal kapcsolatos üzleti modellekről és a saját kiadású mangák legnagyobb japán vásáráról is képet adnak a szervezők. A kiállításon szereplő eredeti alkotások között ott lesz majd Tezuka Osamu híres mangája, az Astro Boy,Oda Eichiro műve, a One Piece, Hagio MotoThe Poe's Clan és Higashimura Akiko mangája, a Princess Jellyfish is - olvasható a Standard.co.uk oldalon.

A kiállítás ideje alatt a látogatók beöltözhetnek kedvenc szereplőiknek a készleten lévő cosplayek közül, illetve egy virtuális könyvespolcon végiglapozhatják egy teljes manga könyvesbolt kínálatát. A tárlaton több mint 130 különböző - a mangákhoz kapcsolódó tárgy lesz kiállítva, köztük eredeti rajzok, vázlatok, könyvek és persze játékok. De láthatnak majd egy 17 méter hosszú színházi függönyt is, amin megelevenedik a japán színház minden fontos karaktere. A múzeum igazgatójának elmondása szerint, a British Múzeumban található a világ egyik legsokszínűbb és érdekesebb japán grafikai gyűjteménye; így örömükre szolgál, hogy a manga modern mestereinek az alkotásai most egy térbe kerülnek a múlt olyan nagy befolyással bíró mestereivel, mint Hokusai és Kyousai.

Az augusztus 26-ig látogatható kiállítás megnyitójára Chiba Tetsuya-t, a Japán Képregényrajzolók Szövetségének elnökét is meghívták.