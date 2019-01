Méteres havat kaptak a nyakukba a görögök

Nem először számolunk be arról ezen a télen, hogy a görög hegyeket alaposan megszórja a havazás. Ez történt újévkor is a Síelők.hu cikke szerint: sok helyen fél, egyes hegyeken egy méter hó is esett.

A havazás sújtotta területeken megbénult az élet, a Trikala régióban fekvő Gardikin már 70 centi hó esett. Itt egy hotelt 50 vendéggel el is vágott a külvilágtól az időjárás. Egy havazásban elakadt pár pedig gyalog indult tovább autójától, egyikük, egy 55 éves férfi azonban elesett és meghalt.

A nehézségek és tragédiák mellett a természet a mutatós arcát is megvillantotta, rengeteg havas kép készült a környéken.

Itt pedig egy videó látható az égi áldásról:

