A hét végére mínusz 8 fokot jósolnak, és állítólag havazni is fog Moszkvában, de a zord hideg ellenére is nyüzsögnek a turisták a városban. A helyiek már feldíszítették az utcákat, a karácsonyi vásárokat is megnyitották és arról is gondoskodnak, hogy a hó ne akadályozza a járókelők közlekedését, rendszeresen tisztítják is a sétányokat. A mesés, hófedte városról néhány fotót is összegyűjtöttünk, amelyek csak úgy csalogatják a karácsonyi hangulat szerelmeseit: