Hipermodern múzeumot nyitottak az olaszok

A Szent Márk téren és a Sóhajok hídján túl is van látnivaló Velencében, pontosabban a közeli Mestreben, írja cikkében a Lonely Planet. Az M9, azaz a Museo 900 december 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

A díjnyertes épületben a látogatók a 20. század történelmét, pontosabban az olasz történelmet ismerhetik meg. A minden részletre kiterjedő állandó kiállítás nyolc szekcióból áll, melyek bemutatják az ország kultúráját, politikai eseményeit, városait, gazdaságát és társadalmát. Az állandó tárlatok mellett folyamatosan rendeznek időszaki kiállításokat is.

Történelmi múzeum eddig is volt Olaszországban, ám ennyire átfogó még soha, nem is beszélve a bemutatás módjáról. A 20. század itt abszolút 21. századi formában mutatkozik be: 3D installációk, VR szemüvegek, érintőképernyők és hologramokon segítségével. Így a történelem szó szerint szinte kézzel foghatóvá válik.