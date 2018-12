Jövő nyártól ingyen utazgathat Luxemburgban

Luxemburg lesz az első olyan állam a világon, ahol ingyenes lesz a tömegközlekedés. Jövő nyártól állítólag nem kell majd fizetni a vonatokon, a villamosokon és a buszokon sem - írja a independent.co.uk.

Az országban már most is olcsónak számít a tömegközlekedés, egy 2 eurós felnőtt jeggyel két órás utat tehetünk meg, és ennyi idő alatt szinte bárhová eljuthatunk a miniatűr államban. A 20 évnél fiatalabbak pedig nyár óta ingyen utazgathatnak, és a legfrissebb hírek szerint jövő nyártól már senkinek sem kell fizetni a tömegközlekedésért. A jegyek megszüntetését azért tartják fontosnak, mert ezzel több lakost ösztönöznének arra, hogy autó helyett buszra, villamosra vagy vonatra szálljanak, és így mérséklődne a gépjárműforgalom, kevesebb dugó lenne, és gyorsabbá válna a közlekedés. A jegyek eltörlése a turistáknak is remek lehetőség, hiszen így ingyen beutazhatják az országot.