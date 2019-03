Egyre közeledik a bábolnai fürdő megnyitásának időpontja

Ha ilyen tempóban halad továbbra is a Komárom-Esztergom megyei termálfürdő építése, akkor már nem kell sokat várni a nyitásra. A fedett részleg falai már állnak, és jó ütemben halad a szabadidőpark kialakítása is - tudtuk meg a Bábolna TV helyszíni tudósításából.

A szabadidőparkot a tervek szerint év végére be is fejezik, és ősszel már a termálfürdő fedett részében is lubickolhatnak a fürdőzők. A bábolnai fürdő strandját jövő tavasszal adják át.

A termálfürdő fedett részében egy termálvizes és két gyógyvizes medence kap helyet, a kültéri részlegen pedig további három medence üzemel majd. Ezen felül szauna, étterem és kávézó is épül a fürdőben. Összességében egy kisebb fürdőkomplexumnak örülhetnek a bábolnaiak, mely télen 250-300 főt, nyáron pedig 600 főt is be tud fogadni.