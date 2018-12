Vízipisztolycsata és csúszdaverseny is lesz a téli szünetben

A téli szünetben szuper családi programokkal várják a kicsiket és nagyokat Zalakaroson, Debrecenben, Bükfürdőn, a fővárosi Aquaworldben, a Hungarospában pedig különleges habpartyn mulathatnak a vendégek.

Móka a Zalakarosi Fürdőben

A Zalakarosi Fürdő változatos programokkal várja a kicsiket és nagyokat a téli szünetben: karácsonyi és szilveszteri kreatív foglalkozások, kölyökdisco, csúszkaverseny, mesepercek, vízipisztolycsata, nudlibajnokság és gyermek szauna-show is lesz. A gyerekek december 22. és január 1. között arcfestésre és szilveszteri maszk készítésre is benevezhetnek. A részletes programot a fürdő honlapján találja.

Téli szünet az Aquaworldben

A budapesti Aquaworld animációs programokkal várja a kicsiket december 22-től. A téli szünetben lehetőség lesz kipróbálni a búvárkodást, részt lehet venni a mókás reggeli tornák egyikén, karácsonyfadíszeket barkácsolhatnak, de szerveznek úszóversenyt, Delfin show-t és kötélhúzó-versenyt is. A gyerekeket január 1-ig várják a játékos, fürdős programokkal, amelyek részleteit ide kattintva olvashatja el.

Animációs programok Bükfürdőn

A Bükfürdő Thermal & Spában az animációs programok mellett mókás vetélkedők, csúszdaverseny és kreatív foglalkozások várják a családokat. Szombaton a gyerekek akár karácsonyi üdvözlőlapokat is készíthetnek, a jövő héten pedig kölyökdisco is lesz. A részleteket itt találja.

Ügyességi feladatok a debreceni fürdőben

Az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben karácsony másnapján az angyalokkal vízigolyó-párbajozhatnak, majd egy ügyességi versenyen is kipróbálhatják magukat a medencében. A vízi aerobikra a felnőtteket is várják. A fürdőben 26-án kézműves foglalkozást is tartanak - írja a Termalfurdo.hu. Amíg a gyerekek szórakoznak, a felnőttek a felújított kültéri termálmedencét is kipróbálhatják, amelyet nemrég adtak át ismét a fürdőzőknek.