15 terepasztalon zakatolnak az apró vonatok az ünnepi hétvégén

A hosszú hétvégén rendezik meg Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítást.

Március 15-től 17-ig tart majd a kiállítás, ahol az ország legnagyobb H0 terepasztalán kívül több más méretarányban is futnak majd az apró szerelvények. A körülbelül kétezer négyzetméteres kiállítótérben 15 terepasztalt és körülbelül 400 méter hosszú vasúti modellpályát alakítanak ki, áll a rendezvény sajtóközleményében.

A gyerekek a világ legizgalmasabb hullámvasútjaira is felülhetnek – virtuálisan. Illetve több tízezer kockából felépül egy Lego város is, melyhez természetesen vasútállomás is tartozik. A Színházteremben a Parkvasútra, a Hild téren pedig egy elektromos kisvasútra ülhetnek fel a gyerekek.

Rengeteg olyan apróság is lesz, amitől egy kicsit közelebb kerül a látogatókhoz a vonatozás története: diorámák, makettek képei, vasúti állomásfőnök eszközei, illetve egy, az 1950-es években gyártott PéVé vasút is várja a vonatjátékok rajongóit. Ráadásként idén repülőgép modellek is lesznek a kiállításon, plusz a terepasztalokon okostelefon segítségével különleges tartalmakat, például vasúttörténeti érdekességeket, videókat is el lehet majd érni.