Áprilisban még kólózni is megtanulhat a Pont Fesztiválon!

A balkáni térség áll az idei Pont Fesztivál fókuszában, amelyet a Várkert Bazárban szerveznek meg a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. A részvevők balkáni, nemzeti tánclépéseket tanulhatnak és Balkán muzsikára szórakozhatnak április 12. és 14. között.

A Pont Fesztivál szervezőinek célja, hogy az UNESCO listájáról válogatva bemutassa a világ egy-egy izgalmas szeletét koncertekkel, kézműves programokkal, filmvetítéssel és kiállításokkal, írja az MTI.

A Várnegyedben április 12-én megjelennek a busók is, és egész hétvégén nagy szerep jut a télűző hagyományoknak: lesz kiállítás medvebőrbe bújt hegyi emberekről és magáról a busójárásról is. Aki szeretne, busóálarcot is készíthet a Várkert Bazárban.

A fesztivál sok jó ingyenes programmal várja a családokat. A gyerekek készíthetnek árnyszínház-bábot, kipróbálhatják, milyen a bolgár szőnyegszövés, hímezhetnek, díszíthetnek tojást és mézeskalácsot, hallgathatják a balkán meséit, tanulhatnak dobolni és kólót táncolni. A kicsikkel Gryllus Vilmos köszönti a tavaszt, az apróságok mondókákkal, hangszerekkel, énekkel és tánccal válhatnak részeseivé a mesének.

A fesztiválon fellép az Albanian Iso-Polyphonic Choir, Herczku Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov, akik zenésztársaikkal közösen különleges hangszerekkel, eddig nem látott műsorral mutatják be a Balkán zenei világát.

A rendezvény további részleteiről a pontfesztival.hu oldalon olvashatnak.