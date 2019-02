Gyorsabb lesz a net a magyar vonatokon

Pillanatnyilag 900 vasúti kocsiban van ingyenes vezeték nélküli internet a magyar vonatokon, harmadik generációs (3G-s) routerek segítségével. A cél az, hogy ezeket egy fokkal modernebbre cseréljék.

A meglévő eszközöket szeretné modernizálni a MÁV, azaz a harmadik generációs (3G-s) routereket fogja lecserélni negyedik generációsokra (4G-s). Ha minden jól megy, akkor a teljes csere egy éven belül lezajlik, áll a MÁV-START sajtóközleményében.

Az eszközök beszerzésének előkészületei már meg is indultak, az üzembe állítás pedig három ütemben fog megvalósulni. Az eddiginél jóval gyorsabb net kapcsolatot biztosító 4G-s routerek első adagja és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő berendezések május végéig érkeznek be; ezeket az év második felében szerelik be a belföldön közlekedő IC-kocsikba. A cseréket folyamatosan végzik majd, így a teljes eszközpark modernizálása 2020 elején történhet meg.