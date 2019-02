Jégcsap farmon növesztik a mesebeli palota építőelemeit

Jéghotelekről már sokat hallottunk, jégpalotákról viszont már kevesebbet, ha nem számítjuk a Jégvarázs című mesét. Nos, ha valakinek ilyesmi is szerepelt a bakancslistáján, az hamarosan pipálhat egyet.

A dolog csak azon múlik, hogy mikor tudunk útnak indulni, ugyanis a jégpalota, illetve a jégpaloták éppen most is nyitva tartanak. Az Egyesült Államokban és Kanadában nem is egy, hanem kapásból hat ilyen hely van, mindnek utána lehet nézni ugyanazon a honlapon. A Forbes cikkének írója New Hampshire-ben járt, és rögtön az elején leszögezi, hogy egy ilyen kiránduláson bizony nagyon fel kell öltözni. Merthogy minden csupa jég és jég.

Ez a legnagyobb helyszín mind közül, és talán a leglátványosabb is: körülbelül 20 tonna jeget használtak fel az építéséhez, a tíz hetes időszak alatt pedig, amíg áll a palota, körülbelül 160 000 látogató jön el, hogy csodájára járjon. Nem faragják az építményeket, hanem építik, méghozzá egészen szokatlan módon. Egy „jégcsap farmot" működtetnek az építményen kívül, és amikor a jég elég nagyra nyúlik, beépítik a megfelelő helyre, majd vízzel locsolják, hogy odafagyjon.

A palota ezer és ezer egymásra rakott jégcsapból épül fel, és mivel folyamatosan változik, amikor rásüt a nap, vagy épp ráesik az eső, ezért minden nap egy kicsit másképp néz ki.

És őrület, de a hétvégén még a Jégvarázs hercegnői is megjelennek a kastélyban, hogy fogadják a látogatókat, akik a hatalmas termek, vagy épp a gyerekeknek kivájt az apró alagutak között bolyonganak. Estére fényekkel világítják meg a csillogó jégpalotát, és az egész jégcsúszdás, szökőkutas, szikrázó mesevilág egy fokkal még varázslatosabbá és valószerűtlenebbé válik.