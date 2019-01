Minden évben felmerül a téma, de sosem lehet eleget beszélni arról, hogyan ússzuk meg kínzó macskajaj nélkül a szilveszteri iszogatást. Mivel mindenki másképp reagál akár ugyanakkora alkoholmennyiségre, csak általános tippek adhatók. Ettől függetlenül érdemes idén is elővigyázatosnak lenni, hogy könnyebben átvészelhető legyen az esetleges másnap.

Gyakran emlegetjük a másnaposságot macskajajként, de vajon tudjuk-e, miért nem kutyajajnak hívjuk, vagy miért nem más állat kínjával írjuk le az enyhe alkoholmérgezéses másnap tüneteit? Megmondom őszintén, én nem tudtam, ezért utánanéztem. A hivatalos megfogalmazás szerint a macskajaj (katzenjammer) nem más, mint a részegség utáni kellemetlen, fejfájós, émelygős közérzet, másnapos, zákányos állapot, de nagyon találóan a borcsömör kifejezés is illik rá.

Az eredetéről pedig Szabó Ernő nyelvész így nyilatkozott a Magyar Nyelvőr 1984-es kiadásában: „(...) a kép onnan ered, hogy a macska nagyon keserves pofát vág és keservesen ordít, ha valami baja van. Van is erre magyar szólásmód: ,Olyan arcot csinál (vág) mint a macska a háromhetes záporeső után'. A macska nyomorához hasonló baj tehát a ,macskajaj,' az elrontott gyomor." (Forrás: Szabó Ernő: Házi állatok a magyar szólásokban, Magyar Nyelvőr, 23. évfolyam, 1984.)

Azt hiszem, bárki, aki valaha átélte a másnap kellemetlenségeit, éppen hevesen bólogat, mert maga is átélte már a maga monszunját. S bár jó magam sokáig híres voltam arról, hogy ezt a tünetegyüttest csak hírből ismerem, az utóbbi időben már kaptam egy kis kóstolót belőle (talán köze van ehhez az életkorom előrehaladásának is). De mivel igyekszem fenntartani a pozitív imázsomat, ezért magam is követem, és a jövőben is követni fogom az alábbi tippeket.

Együnk mielőtt iszunk!

Testben és lélekben is érdemes készülni az év utolsó napjára. Például fontos, hogy együnk eleget, még az első koccintás előtt, vagy mielőtt nekivágunk az éjszakába és hajnalig mulatunk. Persze nem az a cél, hogy pukkadásig tömjük magunkat virslivel, lencsével vagy a karácsonykor megmaradt süteményekkel. A cél, hogy ne legyünk éhesek! Éhgyomorra hamarabb fejbe vág majd az ital, de ahogy mondják, ha „van, ami felszívja", már szereztünk is egy esélyt a nyerésre a másnaposság ellen vívott csatában.

Egyéni diéta válogatja, kinek mi fér bele, de ha nincs semmilyen táplálékintoleranciánk, vagy -allergiánk, többnyire megteszi egy tartalmas húsos leves némi kenyérrel vagy sajtos pogácsával, esetleg egy kiadósabb melegszendvics, netán pizza sok zöldséggel. No, persze egy többfogásos éttermi, szállodai vacsora is elég jó kezdet lehet.

Persze, ne csak együnk, igyunk is!

A másik fontos teendőnk, hogy igyunk elég alkoholmentes folyadékot is! Vizet, teát, gyümölcslevet, hogy később ne azért húzzunk nagyot a pezsgőből vagy koktélból, mert már nagyon szomjasak vagyunk.

• Ha csak lehet, ne keverjük a különféle alkoholtartalmú nedűket! A búvár sör és társai persze biztos befutók a minél gyorsabban elért részegség felé, de reggel is szeretnénk (őszintén) mosolyogni, tartsunk ki az első italunknál! Ami azért ne egy tömény szeszes ital legyen!

• Bár a pezsgő nélkül nehezen értelmezhető a szilveszteri mulatság, ebből legyen elég egy (legfeljebb két) pohár, tényleg csak a koccintáshoz, mivel a buborékossága miatt ez is hamarabb a fejünkbe szállhat.

• Lehetőleg kerüljük a színes, színezett italokat. Ugyanez igaz a rossz minőségű (és emiatt gyakran olcsóbb) alkoholos italokra is.

• De a legfontosabb: legalább minden pohár, stampó italunkat kísérje egy nagy pohár víz, ásványvíz is! Ez majd segít a leginkább az alkohol okozta fokozott folyadék-kiválasztás (enyhe kiszáradás) miatt fellépő fájdalmas utóállapotok elkerülésében.

Könnyű ébredést hozzon az éj!

No, persze ember tervez, szilveszteri mulatság végez, és néha igen kiszámíthatatlan reakciókat produkálva. Még a legjobbakkal is előfordul, hogy az új év tompa vagy hasogató fejfájással, kavargó, háborgó gyomorral és hasonló kellemetlenségekkel indul. A könnyebb ébredéshez már elalvás előtt készítsünk ki egy nagy pohár vizet az ágyunk mellé. És reggel hálásak leszünk majd azért is, ha a már előző nap megfőzött, kedvünkre való ebéd, mondjuk a klasszikus húsleves vagy a korhelyleves már ott vár minket a hűtőben. Ha nehezen is megy az evés, legalább kortyonként, szilárd étel esetén falatonként próbálkozzunk meg vele!

Ha már a macska szóba került, a kutya sem maradhat ki. De nem a kutyaharapást szőrével konstellációban! Az ugyanis csak megnyújtja a szenvedésünket, és még rosszabb lesz újra munkába állni január 2-án.

A vizet a nap során se feledjük, itt már tényleg jöhet egyik pohár a másik után! Ízesíthetjük citrommal is, de lehet ez akár narancslé is – a lényeg, hogy tényleg ne spóroljunk vele. A kijózanodást nagyon siettetni úgy sem tudjuk, a májunk nem tud jobban „dolgozni", de a pihenés, vagy éppen a könnyed testmozgás, egy kellemes kádfürdő tovább segíthet a közérzetünk rendezésében.

Remélhetőleg, nem kell ázott macska módjára szenvedő arccal nekivágni az új esztendőnek. Ha mégis, legalább egy újévi fogadalmunk lehet, aminek a mottója: a kevesebb néha több, az alkohol terén főleg.

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.