Hihetetlen, de a dobozos bor lesz a 2019-es módi

Magyarországról, a csinos borospalackok nemzetéből szinte hihetetlennek tűnik, de a Telegraph szerint 2019 nagy divatja a dobozos bor lesz. Az ok egyébként egész nemes, a nagy piálásokat akarják megelőzni a fogyasztók azzal, hogy kis kiszerelésű fémdobozos borokat hörpintenek egy komplett üveg felbontása helyett.

A Mirabeau en Provence gyártó rá is érzett az idők szelére, hamarosan egy roséborral nyit a brit piacon. Stephen Cronk cégvezető szerint a trendet egyértelműen az ezredfordulós generáció diktálja. Hozzátette, őrült pénzek vannak ebben, a Nielsen felmérése szerint már most 45 millió dolláros a piac.

A praktikusság is fontos: a millennialnak nevezett korcsoport előnynek tartja, hogy a dobozos bor fenntartható dolog, könnyű szállítani, újrahasznosítani, szóval zöldebb az üvegnél.

Olyan helyekre is be lehet így vinni bort, ahol nem látnak szíveen üveget, és még bornyitóra sincs szükség. Pamela O'Neill borszakértő is az újrahasznosításra hívta fel a figyelmet: az alumínium doboz összepréselve nem foglal sok helyet és szinte 100 százalékban reciklálható.