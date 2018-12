A rászorulókat segítik a Chuck Norrisnak készülő sütivel

Chuck Norris, az amerikai filmszínész híres a jótékonyságáról, az ajándékai a napokban a Balatonhoz is megérkeztek. Éppen ez adta az ötletet a sütis akció szervezőinek ahhoz, hogy készítsenek valami finomságot a színésznek, áll szerkesztőségbe eljutatott sajtóközleményben.

Nos, nem, Chuck Norris nem látogat el idén a Balatonra, de a személye adta a jótékony akció apropóját. A szervezők elképzelték, hogy milyen édességgel kínálnák meg, ha vendégségbe érkezne.

A sütit a Neked Főztem konyhájában készítik, itt lesz kapható egészen karácsony végéig. A bevételt jótékony célokra fordítják: könyveket és tüzelőt vesznek belőle a rászorulóknak, melyeket Füred Kapitány, a balatoni mesehős kíséretében visznek el a családoknak.

Egy kis plusz poén, hogy a sütikhez egy Walker, a texasi kopót ábrázoló játékfigura is jár; ez a volt a színész egyik ismert szerepe. A kis játékot az étteremben sütit vásárló csemetéi kapják majd meg. A sütit ezen kívül meg lehet majd kóstolni a füredi Hotel Aurában is, a bevétel itt is jótékony célra megy.