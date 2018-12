Mesebeli lények lepték el az Avalon Parkot

Az Avalon Parkban már napok óta ünnepi mesevilág várja a vendégeket. A tavalyi mesefigurák mellett idén népszerű filmhősök kalauzolják el a kicsiket és a nagyokat egy varázslatos világba. Az ünnepi rendezvényre december 9-ig lehet ellátogatni.

A színes program már a park bejáratánál megkezdődik, ahonnan egy 20 perces interaktív játék kíséretében juthatnak el a látogatók a meseelőadás helyszínére. Az idei előadás a szeretetről és az összetartásról szól. A látogatók a „Dér Jankó és Grincs kalandjai a Mikulással" című, 40 perces mesejátékot nézhetik meg a konferenciateremben hétköznaponként 15:00, 17:00 és 19:00 órai kezdettel. Hétvégén és december 6-án pedig 10-től 18 óráig, 2 óránként veszi kezdetét a Mikulás show.

A műsoron való részvételhez előzetes jegyvásárlás szükséges, valamint a mesejáték előadásra helyfoglalás is kötelező. A rendezvényen a Mikulással is lehet találkozni, aki apróságokat és finom édességeket osztogat a gyerekeknek, illetve egy közös fotóra is szívesen beáll a látogatók mellé - áll az Avalon Park szerkesztőségünkbe érkezett sajtóközleményében.