Most érdemes csoportosan jegyet foglalni a Wizz Airnél

A vásárlás legszentebb ünnepét, a Black Fridayt felrúgva a Wizz Air fapados légitársaság feltalálta a Pink Pénteket, utalva a cég színére. Az akció november 15-én, tehát már ma elkezdődött, és 8 napon át tart. És hogy miről szól?

Egész pontosan arról, hogy november 22-ig 10% kedvezménnyel foglalhatók csoportos utazások minden, a téli menetrendben szereplő járatra.

Fontos apróság, hogy az akció a 11-55 év közötti, nem diák- és nem nyugdíjas csoportokra vonatkozik, és fontos elem, hogy az utazásnak 2019. március 31-ig be kell fejeződnie. A korlátozások ellenére se rossz ajánlat ez, hisz 44 országban 142 úticél érhető el akár 11 főtől is. Így egy nagyobb baráti társaság is útra kelhet.

További jóság, hogy az utasok neve indulás előtt 72 órával ingyenesen módosítható, ráadásul a viteldíjat két részletben is ki lehet fizetni több mint 30 nappal az indulás előtti foglalás esetén. A csoportos foglalás 55 főig vehető igénybe a közlemény szerint.

És ha már úticélok: a Wizz Air megjegyzi, hogy a téli menetrendben járatokat kínál melegebb égövekre (pl. Tenerifére, Eilatba vagy Agadirba), nagyvárosokba (pl. Berlinbe, Brüsszelbe vagy Stockholmba) és síközpontok közelébe (pl. Milánóba, Bázelbe vagy Szófiába) is.