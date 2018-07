10 éve egyszer már győzött: a Skytrax kihirdette az Év légitársaságát

Egy évtizeddel azután, hogy eltűnt a riválisok között – már amennyire egy több mint hatvan helyre repülő prémium légitárasaság el tud tűnni –, ismét a csúcson a Singapore Airlines.

Az ázsiai szolgáltató utoljára 2008-ban mondhatta magáénak az Év légitársasága címet, így győzelme most meglepetést okozott – írja a CNN. A tavalyi győztes, a Qatar Airways a második helyen végzett – győzelme szintén meglepőnek számított, ahogyan az is, hogy a tavalyelőtti győztes, az Emirates akkor a negyedik helyre csúszott vissza. Úgy tűnik, nem megy jól az Emirates-nek a szekér, mert az idén már a magyarok kedvenc légitársasága címről is lecsúszott.

A trófea a légiszolgáltatók Oscar-díjának számít. A Singapore Airlines a fődíjon kívül még három másik kategóriában is győzedelmeskedett: a legjobb első osztály, a legjobb ázsiai szolgáltató és az első osztályon található legkényelmesebb szék kategóriákban.

A Qatar Airways, amely 2011-ben, 2012-ben, 2015-ben és tavaly is tarolt, szintén nem távozott üres kézzel. Több kategóriát is megnyert: a legjobb üzleti osztály, a legjobb közel-keleti szolgáltató és az üzleti osztályon található legkényelmesebb szék kategóriákban.

A Singapore sikere annak is köszönhető, hogy prémium turistaosztályán a székeket teljesen újratervezette a Singapore és New York közötti 19 órás járatra, illetve annak, hogy sokat fektetett a közép- és hosszútávú járatain közlekedő gépek modernizálásába.

A legjobb tíz légitársaság listája 2018-ban tehát:

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. ANA All Nippon Airways

4. Emirates

5. EVA Air

6. Cathay Pacific

7. Lufthansa

8. Hainan Airlines

9. Garuda Indonesia

10. Thai Airways