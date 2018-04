Az Airbus és a Qantas a poggyásztérben altatná az utasokat 2020-ra

Nem áprilisi tréfa: az Airbus repülőgépgyártó új gépeinek alsó szintjére, a poggyásztérbe ágyakat tervez.

Első körben az Airbus A330-as széles törzsű gépein bukkan majd fel ez az újítás, de a gyár több más megoldást is tanulmányoz ahhoz, hogy minél kellemesebbé tegye a fedélzeti élményt az utasok számára. Az európai repülőgépgyártó a Zodiac Aerospace székgyártó vállalattal karöltve hozott terveket egy hamburgi repülési konferenciára a minap – írja a Skift.

Ezzel párhuzamos terveket szövöget a világ legbiztonságosabb légitársasága, az ausztrál Qantas is. Mivel a légitársaság elsősorban interkontinentális utakban gondolkodik, érdemes is ilyesmibe fektetnie, hiszen 17 órát egyhuzamban kibírni a fedélzeti székekben nem könnyű. A tervek szerint az új Qantas-járatokon négyféle utasosztályt vezetnének be, és a poggyászfedélzet egy részén ágyakat alakítanának ki.

Az Airbus elképzelése szerint az ágyas rendszer modulokból épülne fel, melyek könnyen eltávolíthatóak lennének, ha több poggyásztérre lenne szükség a soron következő járathoz. A múltban ezeket a részeket vallási célokra, illetve a személyzet pihenőjéhez tartották fenn. A gyártó szerint a modulokat korábbi gépekbe is be lehet majd szerelni. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az A350-es típusba alakítsanak ki hasonló alvó modulokat.