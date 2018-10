Az ingyenesen látogatható, új fotográfiai központot, melyet a londoni Viktória és Albert Múzeum falain belül hoztak létre, Cambridge hercegnője nyitotta meg hivatalosan. Katalin hercegnő először látogatott a múzeumba, mióta márciusban az intézmény első királyi patrónusa lett. A fotográfiai kiállításon a rendezvény kurátorai kísérték végig a hercegnőt, aki egyetemi tanulmányai alatt művészettörténettel is foglalkozott - írta az MTI.

A Viktória és Albert Múzeum új fotográfiai központjában a múzeum több mint 800 ezer fotóból álló gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők, illetve az elmúlt 160 év több mint 150 fényképezőgépével is találkozhatnak. A most megnyílt első kiállítás a fotózás történetét eleveníti fel Collecting Photography: From Daguerreotype to Digital (Fotográfia-gyűjtés: A dagerrotípiától a digitális fotóig) címmel. A válogatás a 19. században, a fotográfia feltalálásakor keletkezett képektől a napjainkban készült fotókig terjedő anyagon mutatja be a fotózás fejlődését.

Tristram Hunt, a múzeum igazgatója szerint az új fotográfiai központ világszínvonalon mutatja be a múzeum fotógyűjteményét, amely ezzel az intézmény egyik fontos részévé válik. "Manapság a telefonjával mindenki fényképész, de a V&A fotócentruma újszerűen tárja fel és magyarázza ezt a médiumot" - hangsúlyozta.

A központ, melyet 2018. október 12-én, pénteken nyitnak meg a nagyközönség előtt, 2022-ig még nagyobb teret kap majd az intézményen belül.