Megörökítené a nevét a Colosseumon? Húszezer euró lesz

Nem az első eset, hogy vandalizmusért büntetnek a Colosseumnál, és ha tippelnünk kellene, nem is az utolsó.

Egy ecuadori férfit értek tetten, amikor a közel kétezer éves műemlékbe véste felesége és gyermekei nevét – írja a This is Italy. Az esetet egy idegenvezető vette észre, ő értesítette a rend őreit. Az ilyen jellegű és mértékű vandalizmusért az olasz törvények értelmében húszezer eurós bírság is kiszabható. Ebben az esetben az elkövető még várja a bírói ítéletet.

Mint Róma vitatott döntéseiről ismert polgármestere, Virginia Raggi a Twitteren megírta: "Róma tiszteletet érdemel. Aki a Colosseumot rongálja, az sérti Rómát és a rómaiakat is".

A Colosseum a világ egyik legnépszerűbb műemléke, melyre évente hétmillió turista kíváncsi, és most már esténként is látogatható.