A világ legfestőibb reptere nem ott van, ahol gondolná

A PrivateFly nevű privátgép-charter vállalkozás utasai segítségével készített egy listát a világ tíz legfestőibb repteréről, azaz azokról, ahol garantáltan leesik az utasok állása, amikor a gép leereszkedik a kifutópályára. Néhány ismerős lesz, néhány nem. Olvasson tovább!

Nem minden repülőtér születik egyenlőnek: akadnak olyanok is a világban, ahol a fel- és leszállás képe biztosan az utasok retinájára ég egy életre – írja a CNN.

10. A tízes listán utolsóként Miami szerepel, ahol mindig süt a nap, és a modern felhőkarcolók szikrázó kék tengerparton magasodnak.

9. Mindössze a kilencedik helyet sikerült megcsípnie St. Marteen hírhedt repülőterének; nem is értjük, miért, hiszen valószínűleg erről a kifutópályáról készül a világon a legtöbb fotó. A gépek itt olyan alacsonyan szállnak a tengerben fürdőzők és strandolók fölött, hogy 2017-ben végzetes baleset is történt, aminek köszönhetően biztonsági intézkedéseket vezettek be.

8. A világ legizgalmasabb repülőterének is becézett London City Airport-ról mi is mutattunk már videót, mármint olyat, amit a pilótafülkében készítettek. A kifutópálya teljesen a város közepén, a Temze folyón található kis szigeten van, így a lélegzetelállító városi panoráma garantált le- és felszálláskor.

7. Hasonló a helyzet a kanadai Torontóban is, ahol szintén az Ontario-tavon található kis szigetre, a felhőkarcolók előtt szállnak a gépek.

6. A floridai Orlando-ban Miami-hoz hasonlóan mindig kék az ég, és bár nem a tengerparton fekszik, elképesztő mennyiségű tó veszi körbe a nagyvárost, ez teszi olyan festőivé a környezetét a repülőgépből nézve.

5. Saba szigetén, a világ legrövidebb kifutópályáján csak kisgépek szállhatnak le, a normál utasszállítóknak esélyük sem lenne. A Karib-tengeren található minisziget felé tartva azonban a szerencsések pompás tájban gyönyörködhetnek, így aki egyszer eljutott ide, biztosan nem feledi.

4. Queenstown, Új-Zéland fővárosa festői környezetben fekszik, ami ebben a szigetországban abszolút nem meglepő. A Gyűrűk ura rendezője sem véletlenül választotta forgatási helyszínnek Új-Zélandot - ha tippelnünk kellene, mert akkor érezte, hogy megtalálta az igazit, amikor a gépe Queenstown fölé ért. Ebben az esetben a környező meredek hegyek (és persze a tenger) adják a hely varázsát.

3. A pilóták szerint is nagyon tuti a nizzai reptérre érkezni, mert a gép sokáig a csodás Francia Riviéra mentén halad, majd Nizzával a háttérben ereszkedik le a tengertől-tengerig érő kifutópályára.

2. A skóciai Külső-Hebridák szigetek reptere még csak nem is reptér, ha szigorúan vesszük. Viszont a homokos tengerpartnak annyira egyenletes a felszíne, hogy ez szolgál kifutópályaként is.

1. A nyertes pedig Írországban található: ez Donegal reptere. A szakértők szerint ennél szebb leszállási élményben nem lesz részünk másutt a világon. Nézzék csak!

Önnek melyik a kedvence a világban?