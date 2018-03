Ide utazzon 2018 márciusában!

Március az a hónap, amikor már alig várjuk, hogy vége legyen a télnek, bár a jelek szerint erre még mindig várnunk kell. A jó hír viszont az, hogy Szegeden könnyedén erőt gyűjthet a sétálgatáshoz és városnézéshez, ha a Pálinkafesztivál idején érkezik - ha azonban más napokon teszi ezt, akkor számos más, beltéri érdekességet is ajánlunk. Bolognát pedig azért mutatjuk be, mert úgy véljük, méltatlanul háttérbe szorul más olasz gyöngyszemek között. Tartson velünk!

Bologna

Olaszországban annyi, de annyi klassz város van - köztük Bologna inkább csak szelíden húzódik meg a háttérben. Olyannyira, hogy sokan Itália leginkább alulértékelt településeként emlegetik. Pedig rendkívül sokszínű egyetemi város, ahol folyamatosan láthatunk kortárs művészeti kiállításokat, ha éppen nem Bologna terrakottaszínű háztetőiben gyönyörködünk. Másrészt viszont ez Olaszország étel-fővárosa is egyben, ahol kizárt, hogy ne együnk fantasztikusat. Beceneve: La Grassa, azaz „A Kövér", sejteti, hogy itt bizony jó páran már elégedetten álltak fel a finomságokkal roskadásig rakott asztaloktól.

Ezen a vonalon tovább indulva eláruljuk, hogy önmagában is megér egy hosszabb kiruccanást a Bolognában ősszel megnyílt gasztro vidámpark, melyet már 2017 legmenőbb úti céljai között is ajánlottunk. 2018 ráadásul Olaszországban az Étel Éve, és hol máshol tapasztalhatná ezt meg jobban, mint a bolognai Eataly World-ben.

Ez a gasztro élménypark arra szánta el magát, hogy mindent bemutat, ami az olasz konyhához kapcsolódik. Ami azt jelenti, hogy a mozzarella útját már egészen a bivalyoktól kezdve nyomon követhetik az érdeklődők, és azt is megtudhatják, hogyan készül az extra szűz olívaolaj, és hogyan lesz a marhából steakszelet. És akkor a pastákat, mortadellát, pármai sonkát, borokat és fagylaltokat még nem is említettük, pedig ezekről is mindent, sőt még annál is többet megtudhat, ha befizet egy-egy workshopra. Húsz euróért például a friss házi tészta készítésének furfangjait sajátíthatja el.

Az élményparkban két hektáron tartanak állatokat, belőlük aztán finomságok készülnek. Összesen negyven „farmon" dolgozzák fel az összetevőket, és negyven étterem van, ahol a helyben készült ínyencségeket végigkóstolhatjuk. Az állatokat is bemutató parkban arra is ügyeltek, hogy legyen elég szórakozási és mozgási lehetőség gyerekeknek is.

Bologna közismert arról, hogy a kortárs művészetek rajongói is megtalálják a számításaikat. A Mambo nevű modern művészetek múzeumában 9500 négyzetmétert szenteltek a vizuális kultúrának, méghozzá egy régi kenyérgyár épületében. Az állandó kiállításon az olasz kortárs művészet változásait követhetik nyomon az érdeklődők 1946-tól napjainkig, de mindig vannak tematikus vagy célzottan egy-egy művészt bemutató kiállítások is. Most éppen március 18-ig kortárs orosz művészeti alkotásokat mutatnak be, a Revolutija című tárlat pedig Chagalltól Kandinszkijig a 20. század eleji orosz modern művészeti irányzatokat mutatja be.

A város ráadásul dúskál ingyenes múzeumokban, melyek listáját itt találja. Ezek közül különösen izgalmas a Városi Régészeti Múzeum (Museo Civico Archeologico), mely az egyik legnagyobb presztízsű gyűjtemény szerte Olaszországban, mely az őskortól a római korig mutatja be a város történelmét. Egyiptomi gyűjteménye európai szinten is a legjobbak között van.

Ha pedig szívesen folytatná az időbeli kalandozást, lépjen át a Városi Középkori Múzeumba (Museo Civico Medievale), mely Bologna mozgalmas múltját mutatja be, lenyűgöző bronzszobrok, kézzel készült tárgyak, kéziratok és hatalmas sírok segítségével. Ráadásul a tárlat az építészeti szempontból is gyöngyszemnek tartott Ghisilardi-Fava palotában kapott helyet.

Bologna kártyával rengeteget spórolhat A

Bologna Welcome Card két változata kapható: a 20 eurós 48 óráig, a 30 eurós 72 óráig érvényes. A kártyát a városi turistairodában (Piazza Maggiore 1/a), illetve a Marconi reptéren az érkezéseknél is megveheti. Nem minden múzeum lesz ingyen, van, ahol csak kedvezményt kaphat a kártya felmutatásával. Ráadásul mindkét kártya tartalmaz egy ingyenes kétórás idegenvezetést a városközpontban, és díjmentesen utazhat vele a hop-on hop-off városnéző buszon is. Az Asinelli toronyba és a San Petronio panorámateraszára szintén nem kell fizetnie a kártya felmutatásával.

Plusz egy tipp:

Bologna olyan sokszínű város, hogy ha esetleg a társaság férfitagjait nem kötné le az Eataly és az olasz gasztronómia, vagy akár a kortárs művészet, akkor felkereshetik a Ducati és a Lamborghini márkák fellegvárait is. Az utánozhatatlan olasz motorok 1926 óta róják az utakat, a róluk szóló múzeumban pedig három kiállítást nézhetnek végig a látogatók: az első a legyártott modelleket mutatja be, a második a versenygyőztes darabokat trófeáikkal együtt, a harmadik pedig a vállalat mérföldköveit jelentő személyeket, számokat és technológiai újításokat. A Lamborghini gyárban az érdeklődőket a gyártósoron is végigkalauzolják, és persze kívül-belül megismerhetik a csodaautókat, köztük a Forma 1-es kocsikat is, illetve a technológia fejlődését az évtizedek során.

Szeged

Két éve még tíz okot is tudtunk kapásból, hogy miért érdemes Szegedre látogatnia. Ha akkor nem fogadta meg tanácsunkat, szerencsére az idén is talál bőven látnivalót, főleg, hogy ezek közül sok, például az egymilliárdból felújított zsinagóga még mindig a helyén lesz. Március hónap ráadásul bővelkedik programokban; csak győzze végigolvasni, amiket összegyűjtöttünk!

Ha a március 8. és 11. közötti hétvégén látogat ide, a Toros Pálinkafesztivál lesz a legnagyobb attrakció. Az „igazi magyar eszem-iszom fesztiválként" emlegetett rendezvényre már a kilencedik alkalommal kerül sor Szegeden. Azon a hétvégén a Széchenyi téren hamisítatlan falusi disznótoros hangulat uralkodik majd, melynek során Böllérversenyt, Káposztafőző-versenyt, mókás vetélkedőket és zenei fellépőket láthatnak majd a látogatók. A disznótoros pedig elképzelhetetlen pálinka nélkül, így a kiállítók ezen a téren is különlegességekkel is készülnek. A részleteket itt találja.

Egészen más érdeklődésű látogatókat vár a következő hétvégén, azaz március 17-18-án az Ásványbörze és VortExpo Életmódfesztivál. Itt nem lesz pálinka és cupákok – épp ellenkezőleg: a szervezők az egészséges életmód fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az ingyenes rendezvény teret biztosít ásvány- és drágakövekből készült ékszerek, természetgyógyászati és öko-termékek vásárának, melyet terápiás és alternatív gyógymód bemutatók egészítenek ki.

Ha tovább maradna – és miért is ne maradna? – akkor jó ha tudja, hogy a március 19. és 23. közötti időszak a Füvészkerti programok jegyében telik. A medve nem látta meg az árnyékát február elején, úgyhogy reménykedhetünk az enyhe időjárásban, de nem is kell feltétlenül kint tölteni az időt, hiszen 2017-ben újra megnyílt itt a trópusi lepkekert, ahol egy dél-amerikai dzsungelben érezhetjük magunkat, és mintegy négyszáz pillangó között sétálhatunk. Szép időben a vadasparkba is érdemes bekukkantani – akad itt néhány olyan állat, amit az országban másutt nem láthatunk, és 2017 őszén fehér kisoroszlán is született!

Plusz egy tipp a kikapcsolódáshoz Szegeden található hazánk egyik igazán patinás gyógyfürdője, az Anna fürdő, melyet néhány éve a CNN is a nézők figyelmébe ajánlott. A neoreneszánsz stílusban épült épületben gyógyászati és wellness-részleg is található.

Ha épp nőnap után érkezik a városba, érdemes Szeged hölgyeinek a nyomába eredni. A szegedi Tourinform iroda (Dugonics tér 2.) elől március 10-én délután 3 órakor indul a kétórás túra, melynek során idegenvezető mesél a város neves nőnemű szülötteiről.

Ha mégis beltéri programra szorulna, ne hagyja ki a szegedi páratlan papucsok kiállítását. A szegedi Móra Ferenc Múzeum tárlatán ugyanis kiderül, miért voltak ezek a lábbelik páratlanok, hogyan hordták azokat, és egyáltalán milyen szokások kapcsolódtak hozzájuk.

A hónap utolsó hétvégéjén pedig érdemes lesz egy kis friss levegőt is szívni: március 24-én a természetkedvelőket várják egy túrára a Fehér-tónál, mely hazánk legnagyobb szikes tava. Rendkívül gazdag madárvilága 280 fajt számlál. Tavasszal a Korom-sziget több ezer madár fészkelőhelyéül szolgál, vonuláskor pedig többek között ludak pihenőhelye. A találkozó a Tisza-völgyi Bemutatóháznál lesz, délelőtt 10.30-kor, a részvételért felnőtteknek 900 forintot, diákoknak és nyugdíjasoknak 600 forintot kell fizetni.