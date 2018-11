A képregénypápáról is megemlékeznek a Szegedi Képregényfesztiválon

A képregény egyáltalán nem csak a gyerekeké. Ha komolyan vesszük, ha nem, mindenképp jó móka. A szegedi Somogyi-könyvtárban most mindent megtudhatunk a műfaj múltjáról és jelenéről.

A tizedik Szegedi Képregényfesztivált november 24-én rendezik meg a szegedi Somogyi Könyvtárban.

A könyvtár földszintjén és alagsorában az előadások, játékok, gyermekprogramok mellett a rajongók az idén is alkotás közben figyelhetik meg az ismert és ismertségre pályázó képregényrajzolókat, sőt, a vállalkozó kedvűek ceruzát ragadva akár be is kapcsolódhatnak a munkába. A fesztiválon a képregénykiadók és -terjesztők is bemutatják újdonságaikat.

Az idei a tizedik Szegedi Képregényfesztivál, így a programból nem maradhat ki a visszatekintés sem: az első rendezvény egykori előadói az elmúlt tíz év személyes szakmatörténetéről mesélnek. A látogatók megismerkedhetnek olyan egzotikus országok képregénykultúrájával, mint Chile, Nigéria vagy Vietnam, előadás hangzik el az archaikus szimbólumok megjelenéséről a popkultúrában és képregényekben, Pilcz Roland szegedi rajzoló, Kalyber Joe megalkotója pedig bemutatja új hősét, YKX-t.

A könyvtárban kiállítás látható kortárs képregényrajzolók portréiból, egy különleges tárlat pedig a Somogyi-könyvtárban őrzött folyóiratokból válogatott propaganda- és gúnyrajzok, politikai és háborús karikatúrákból mutat be válogatást a Nagy Háború centenáriuma alkalmából.

Az idei Képregényfesztiválon a közelmúltban elhunyt Stan Lee-re egész napos, folyamatos filmvetítéssel, kiállítással és előadással emlékeznek. A képregény műfajának ikonikus alakja, a Marvel Comics egykori elnöke olyan karakterek megalkotásában vett részt, mint például Pókember, Hulk, Vasember, az X-Men és a Fantasztikus Négyes.