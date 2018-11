Több, mint tíz éve zárt be a budapesti jódos-sós gyógyvízű fürdő. Eredetileg jövő tavaszra tervezték a teljes körű átadását, de a legfrissebb hírek szerint, már idén ki lehet majd próbálni a fedett részleget.

A tervek szerint már decemberben megnyitja kapuit a nagyközönség előtt Budapest régi-új fürdője. A létesítmény jövő nyárra készülhet el teljes körűen, a fedett gyógyrészleg kipróbálására azonban már csak egy hónapot kell várni.

A termálfürdő.hu beszámolója szerint gőzerővel zajlik az építkezés a pestszenterzsébeti Duna-parton. A munkások azon dolgoznak, hogy a Vízisport utcában mielőbb újraélesszék a már-már elfeledett jódos-sós gyógyvizű fürdőt. Eredetileg csak jövő tavaszra tervezték teljes körű átadást, de

már idén ki lehet majd próbálni a fedett részleget, és a régi kupolás épületben található nyolcszög alakú medencét.

A tudósításból az is kiderült, hogy a medencetér gránitból készül, a régi és a hozzáépülő új épületben a termálvizes és merülő medencék mellett szaunák, gőzkabinok, pihenőhelyiségek kapnak helyet. Több gyógyászati kezelés is elérhető lesz a létesítményben, azaz az orvos által kiírt súlyfürdőt, tangentor masszázst, valamint gyógyiszap- és szénsavkezelést is igénybe lehet majd venni.

A munkálatokat a Duna közelsége, a feltárt mészkőréteg és a talajból feltörő kénes víz is nehezítette, de most mégis úgy néz ki, hogy decemberben már megnyit a fürdő a fenti szolgáltatásokkal. A klasszikus, régi épülethez épített kétszintes rész emeletén szépségsarok működik majd, ahol többféle szolgáltatásból válogathatunk: lesznek különféle masszázsok és pedikűr is.

A strand és a kültéri rész április-május környékén lesz kész. Az úszómedencét már kiöntötték, most a burkolási munkák következnek. Jelenleg az élménymedence aljzatbetonján dolgoznak, épülnek az öltözők, és a legvégére marad a gyerekmedence elkészítése. A tervezők az árnyékos helyek kialakítására is gondoltak, kezdetben napvitorlák oldják meg ezt a feladatot. A későbbiekben sportpályákat és játszótereket is kialakítanak.