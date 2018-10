Tökös ajánlattal rukkolt elő a mórahalmi fürdő

Igen mókás ajánlattal rukkolt elő a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a közösségi oldalán. Aki jövő vasárnap, azaz október 28-án saját készítésű töklámpást visz a fürdőbe, az ingyen csobbanhat.

A kezdeményezésnek nemcsak a 28-i dátumhoz közel elő Halloween az apropója, hanem a Fedett Gyermekfürdő nyolcadik születésnapja is. Érdemes szépre kifaragni az otthon barkácsolt töklámpásokat, hiszen amellett, hogy ingyenes belépőt kapnak, akár a töklámpás szépségversenyt is megnyerhetik. Miután kiválasztották a legszebb beérkező alkotásokat, minden lámpást a belváros terén helyeznek el, így egyrészt a járókelők is megcsodálhatják azokat, másrészt igazi halloween hangulatban díszitik fel Mórahalmot.

A fürdőben különleges, alkalomhoz illő programokkal is készülnek. A szaunarészlegen boszorkányos felöntések lesznek, a gyerekeket pedig izgalmas játékokkal várják. Mivel születésnapi buliról van szó, az óriás torta sem maradhat el, amelyből mindenki kap kóstolót.

A gyerekeket már közel egy évtizede várja a kalandos, sodrófolyammal, titokzatos barlangrendszerrel, vizes játékokkal, kis csúszdákkal és pezsgő kényeztetéssel felszerelt sekély vizű medence. A nagyobbak emellett két beltéri óriás csúszdát is kipróbálhatnak.

Az Év Fürdőjének választott mórahalmi fürdőbe akár már holnap is érdemes ellátogatni, hiszen csütörtöktől keddig változatos szaunás kényeztetéssel várják a pihenni vágyókat.