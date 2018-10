Pénteki party hangulat és csúszdakavalkád várja a fürdőzőket Szegeden

A napokban rengeteg fürdős programot ajánlottunk a hétvégére, de ha mégsem sikerült kiválasztania az ön számára legmegfelelőbbet, akkor most egy újabb pénteki fürdős programra hívjuk fel a figyelmét: zenés éjszakai élménnyel várják a látogatókat a Napfényfürdő Aquapolis Szeged Csendes Wellness részlegén.

Amennyiben party hangulatban töltené el a péntek estét, akkor érdemes ellátogatnia a szegedi Napfényfürdő Aquapolis-ba, ahol 21:00-24:00 óra között hangulatos éjszakai fürdőzést ígérnek a látogatóknak. Aki viszont inkább pihenés céljából mozdulna ki holnap este, annak is jó választás lehet az említett komplexum, ugyanis változatos szaunaszeánszokat is rendeznek. Az első kör 22 órakor, a második pedig 23 órakor kezdődik, de ahhoz, hogy ne maradjon le a szeánszokról, fontos tudnia, hogy előzetes helyszíni bejelentkezés szükséges, mégpedig a programok kezdete előtt 30 perccel. Részvételi szándékát a wellness recepción jelezheti. A fürdő területén továbbá a "Napfény az éjszakában" elnevezésű csokicsöves álló szoláriumot is kilehet majd próbálni, mégpedig 100 forintos percenkénti áron.

Az éjszakai zenés programok és szaunaszeánszok mellett számos egyéb kényeztetés és élmény közül válogathat: 13 beltéri csúszda, zajmentes relaxációs zóna, változatos gyermekmedencék, élmény-, és pezsgőmedencék, masszázskezelések, finn szauna, infraszauna, római gőzkabin, sókamra, aromakabin és kültéri rönkszauna is működik a komplexumban. A napi belépőt, amely ezúttal egészen éjfélig érvényes, 2500 forintért vásárolhatja meg.

A szegedi fürdő közösségi oldalán arra azonban felhívták a figyelmet, hogy kötelező karbantartási munkálatok miatt 2018. október 1. és 14. között a gyógymedencék nem üzemelnek. A gyógymedencék várható nyitása 2018. október 15-én lesz.