Világhírű DJ-k zenéire partyzhat a Palicsi-Termálfürdő medencéjében

Elektronikus zenétől lesz hangos a palicsi termálfürdő csütörtöktől vasárnapig. A röszkei határátkelőhely közelében található termálfürdő adottságairól ebben a cikkünkben már olvashatott. A strand most más oldaláról is bemutatkozik - négy napig a fesztiválhangulaté lesz a főszerep. Csütörtöktől ugyanis ebben a fürdőben tartják meg a Summer3p elektronikus zenei fesztivált.

A négynapos rendezvényt már 16. alkalommal szervezik meg és minden évben számos magyarországi és vajdasági fiatalt vonz. Az idei Summer3p fesztivál legnagyobb fellépője az olasz techno DJ-ként és zenei producerként tevékenykedő Uto Karem lesz, aki pénteken este lép színpadra. Szombaton a magyarországi Secret Factory szórakoztatja a közönséget - olvasható a Magyar Szó vajdasági napolapban. A fesztivál nem kizárólag az elektronikus zene rajongóit csalágatja Palicsra. 22-én például a közismert szabadkai Garden Quartet vonósnégyes ad koncertet, de lesz hip-hop táncbemutató is.

Családi nap és műhelymunka

A rendezvény keretein belül számos műhelymunkára is sor kerül: DJ Chrono például július 21-én 17 órától elektronikus zenei foglalkozásokat tart. A szabadkai festő, Emil Kadrić a fesztivál ideje alatt mindennap 17 és 20 óra között képzőművészeti műhelymunkát szervez, míg Otto Zakar, közismert nevén TNG, street art művész ugyanebben az időszakban az úgynevezett stencil artot mutatja be. SummerDaDa néven költészeti műhelymunkákra is sor kerül, de slampoetry-foglalkozások is várják az érdeklődőket.

A résztvevők szombaton és vasárnap egy speedminton bajnokságba is bekapcsolódhatnak, de akár jógázhatnak is a tó partján. A fesztivál utolsó napján, vasárnap a szervezők a gyermekeknek kedveznek, a Ground Level extrém sport klub és a Su Team sportiskola különböző aktivitásokkal várja a legkisebbeket, ugyanakkor fitneszprogramra, fodrászati és kozmetikai bemutatóra, valamint környezetvédelmi előadásra is számíthatnak az érdeklődők ezen a családi napon. A fesztiválról bővebb információkat a Summer3p hivatalos weboldalán talál.