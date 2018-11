Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding

A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár és partner is közreműködött.

Ellie Goulding, a Love Me Like You Do, valamint a Burn című slágerek előadója Budapesten forgatta legújabb, Close To Me című számának zenei videóját. A klipben az egyik főszerepet a magyar főváros játssza: megjelenik a Budai Vár, azon belül a Halászbástya, a Barokk kapu és a Várkert Bazár, valamint a Gellért Fürdő is szerepel több jelenetben - olvasható a Universal Music Hungary közleményében.

Az angol énekesnő egy hosszabb szünet után, hatalmas lendülettel tért vissza. A klip zenei producere Diplo, napjaink egyik legismertebb előadója, valamint a Major Lazer formáció egyik tagja, akivel már korábban is dolgoztak együtt más projekteken.

Az, hogy a klip Budapesten készült el, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) új stratégiájának is köszönhető. Az ilyen fajta innovatív megjelenés, amikor egy videóklip helyszíneként mutatkozik be egy lokáció, a turisztikai reklámozás legújabb trendjének számít. A nagy elérésű tartalmak segítségével így mutatnak be célzottan városokat, vagy azok emblematikus helyszíneit: korábban az Imagine Dragons, valamint J Balvin is hasonló együttműködésben készítette el zenei videóját, előbbi Dubait, utóbbi pedig Mexikóvárost népszerűsítve ezzel a módszerrel. A klip magyarországi gyártócége az Admiral Film volt, akik segítették a külföldi ötletgazda csapat itthoni munkáját.

A Close To Me videóklip megtekinthető a YouTube-on, ahol eddig több mint 19 ezren kedvelték, illetve a nemzetközi zenei TV-k műsorkínálatában is szerepel.