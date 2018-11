Már nem láthatjuk sokáig az óriáspanda-bocsokat Bécsben

Már csak november végéig látható Bécsben a két óriáspanda-bocs, Fu Feng és Fu Ban. Testvéreikhez hasonlóan ugyanis őket is hamarosan visszaviszik Kínába. Már ismerkednek a szállítóketrecükkel.

Igyekezniük kell, ha még szeretnének találkozni a Schönbrunni Állatkert két sztárjával, az óriáspanda-ikrekkel, Fu Fenggel és Fu Bannal. December 2-án ugyanis megkezdik utazásukat Kínába, a Csengtu közelében található Óriáspanda Tenyésztő és Kutató Állomásra. A 2016. augusztus 7-én született bocsok mostanra teljesen önállóak, és elérték azt a kort, amikor a természetben is elválnak anyjuktól és saját területet keresnek - tudtuk meg a szerkesztőségünkbe érkezett, bécsi sajtóközleményből.

Fu Fenget és Fu Bant már elkezdték felkészíteni az útra: a szállítóketrecüket betették a kifutójukba, és rendszeresen ide készítik be nekik a bambuszt és a ropogós zöldségeket, hogy be is telepedjenek a ketrecbe és jól érezzék magukat. A felkészítés következő részeként – egyre hosszabb időre – bezárják a ketrec ajtaját, majd fel is emelik, hogy szimulálják a szállításkor tapasztalható rezgéseket, mozgásokat. A kispandákat a gondozójuk, Renate Haider, valamint egy zoológus és egy állatorvos is elkíséri a nagy utazásra.

Anyjuk, Yang Yang egyelőre egyedül képviseli majd a fajt Schönbrunnban, miután az állatkert másik pandája, a 16 éves Long Hui 2016 decemberében elpusztult. Yang Yang új párjáról már folynak a tárgyalások Kínával.