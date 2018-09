Bagolyéleteket ment a budapesti Sünispotály

Nemrég mi is írtunk róla, hogy mentőközpont kezdte meg működését a Fővárosi Állatkertben. A Sünispotályba mostanában több segítségre szoruló bagoly is bekerült: köztük három aranyos gyöngybagoly fióka és egy ütközésben sérült macskabagoly is - tudtuk meg az állatkert híreiből.

Az új bemutatóhelyen már sok gondoskodásra szoruló állatot láthattak a látogatók, legújabban azokat a mentett baglyokat lehetett megnézni, akik az elmúlt hetekben kerültek a Fővárosi Állatkert gondozóihoz. Többek között három elárvult, mesterséges nevelésre szoruló gyöngybagoly fiókával is lehet találkozni, és persze azt is meg lehet figyelni, hogy miként gondozzák, táplálják őket. Gyarapodásukat egyébként a gondozók nagy pontossággal követik nyomon, még nevelési naplót is vezetnek róluk. Van továbbá egy már felnőtt korú macskabagoly is a Sünispotályban, aki traumás sérüléssel került a mentőközpontba. Valószínűleg röptében ütközött bele egy üvegablakba, vagy egy mozgó járműbe, sérülései legalábbis erre utalnak. Úgy tűnik, a baleset után viszonylag hamar sikerült behozni, mert nem sokkal később az állat a baglyokra jellemző módon köpetelt is, és a köpetben olyan kisemlős maradványokat, csontot és szőrt találtunk, amely csakis vadászat során elejtett zsákmánytól származhatott. A vadászatkor pedig az állat még biztos nem volt sérült.

Magyarországon mind a macskabagoly, mind a gyöngybagoly természetvédelmi oltalom alatt áll, előbbi védett, utóbbi pedig fokozottan védett állatfajnak számít. Mindkét faj egyedei rendszeresen kezelésre szorulnak, így a Sünipotály munkatársai jelentős tapasztalatot szereztek gondozásukban és gyógyításukban. Gyöngybagolyból az elmúlt 10 évben összesen 31, macskabagolyból pedig ugyanezen időszakban 83 mentett egyednek nyújtottak segítséget.

A budapesti állatkert évtizedek óta foglalkozik Magyarországon őshonos, vadon élő állatfajok olyan egyedeinek mentésével, amelyek valamilyen ok miatt emberi segítségre szorulnak. Náluk jó kezekben vannak a törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, fészekből kiesett madárfiókák, sérült sünök, elárvult kismókusok, telelésben megzavart denevérek és más hasonló állatok is. Egy-egy évben általában 1500-2000 egyed kerül be hozzájuk. A cél minden esetben az, hogy az állatok újra képesek legyenek emberi segítség nélkül boldogulni természetes élőhelyükön, így a sérült állatokat meggyógyítják, az elárvultakat felnevelik, a legyengülteket pedig felerősítik. Amikor ez sikerült, az egészséges állatokat szabadon engedik. A már említett Sünispotályban – amely az Állatkert új játszóparkjában, a májusban átadott Holnemvolt Várban található – ezt a mentő tevékenységet mutjaták be a nagyközönségnek.