Muját, a világ legidősebb ismert mississippi aligátorát a szerb főváros állatkertjében nézhetik meg, ahol már több, mint nyolcvan éve fogadja a látogatóit. A hüllő 1937-ben érkezett Németországból Szerbiába, akkor olyan két éves lehetett, ami azt jelenti, hogy jelenleg a 83. életévét tapossa. Az aligátor idős kora ellenére is jó egészségnek örvend. A második világháború túlélőjéről most a londoni székhelyű Reuters világhírügynökség is hírt adott.

Kész csoda, hogy Muja még ma is életben van, ugyanis a második világháború előtt érkezett meg a szerb fővárosba és a háború nehéz időket rótt az állatkert lakóira: ebben az időben szinte teljesen megsemmisült a Belgrádi Állatkert, és a csapást csak kevesen élték túl - a túlélők közül ma már csak ez az aligátor fogadja a látogatókat, a többiek azóta elpusztultak.

Muja még ma is egészséges és egy aligátorhoz képest mozgékony is: ezt főleg az etetése ideje alatt lehet megfigyelni, amikor a levegőben igyekszik elkapni a zsákmányát. Az idős állatnak eddig mindössze egyetlen súlyosabb egészségügyi gondja akadt, ami azt eredményezte, hogy 2012-ben amputálni kellett a jobb első lábát, de a műtét után gyorsan felépült.

Muja 2007-ben lett a legidősebb mississippi aligátor, amikor Rigában elpusztult 75 éves korában az ottani állatkert aligátora.

Amíg a világ legidősebb állatkerti aligátora él és virul, Németországban szomorú hír jelent meg: a Nürnbergi Állatkertben tegnap elaltatták Európa legidősebb állatkerti gorilláját, Fritzet.