Dél-Amerikából is érkeztek táncosok Szabadkára

A tompai határátkelőhelytől mindössze 12 km-re található szecessziós város nemrég a gyönyörűen felújított zsinagóga épülete kapcsán került a középpontba, most pedig a világ több országából ide érkező táncosok produkciói teszik népszerűvé. A vajdasági városban magyarországi, olaszországi, mexikói, kolumbiai, panamai és paraguay-i táncegyüttesek is érkeztek, hogy néptáncukat és színes népviseletüket megmutassák a nagyközönségnek. A rendezvényre azoknak is érdemes ellátogatni, akik szívesen megtanulnának néhány tánclépést a messziről érkezett vendégektől, a fesztiválon ugyanis táncoktatás is lesz.

A 17. Interetno fesztivál tegnap kezdődött és vasárnapig tart, a rendezvényeket a Népkör székházában és a város főterén kialakított Etnopolisban találják meg. A hivatalos nyitóceremóniára és a vendégegyüttesek ünnepélyes bemutatására különösen érdemes ellátogatni, erre augusztus 23-án, 20 órakor kerül sor a város főterén. Ez a fesztivál egyik legszebb része, ugyanis ilyenkor minden táncegyüttes színpadra lép, hogy megmutassa a nagyközönségnek az országára jellemző néptáncát. A táncosok természetesen népviseletben lépnek fel, ami még színesebbé teszi az egyébként is látványos bemutatót.

A látogatókat színes kirakodóvásár is várja, a standokon kézművesek és kereskedők kínálgatják portékáikat: találhatunk itt fából készült játékokat, bőrdíszműves-termékeket és rongypokrócokat egyaránt. Aki megéhezett, az vásárolhat kürtöskalácsot vagy akár főtt kukoricát is az ételárusoktól - írja a vajdasági Magyar Szó napilap.

A fesztivál ideje alatt rengeteg programban vehetnek részt: koncertek, táncestek és esti partyk is lesznek, ez mind nagyon jó alkalom a kultúracserére és az ismerkedésre. Etnopolisba a gyerekekkel is érdemes ellátogatni, hiszen a legkisebbeket a fesztivál ideje alatt mindennap 15-től 18 óráig Aranykapu néven játszóház várja: itt a gyerekek megtanulhatják a gyöngyfűzés fortélyait, készíthetnek csuhébabát, és magyar népmeséket is hallhatnak.

A fesztiválon most először divatbemutató is lesz, méghozzá "Megvalósult csodák a Barkók földjén" címmel, amelyet a Városháza előcsarnokában 17.30-tól követhetnek végig az érdeklődők. Idén a régi mesterségekről is tanulhatnak újdonságokat, minden nap délelőtt 10 órától, valamint a Gasztro faluba is érdemes ellátogatni, ahol egyebek mellett tatárföldi, paraguay-i és mexikói nemzeti ételkülönlegességeket is kóstolgathatnak.

A programok látogatása a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes, kivéve a Népkörben megrendezett késő esti fesztiválklubokat. Etnopolisban idén is megvásárolhatják a fesztivál védjegyének számító világútlevelet. Az útlevél birtokosa kedvezményeket kaphat egyes vásári termékekre, ingyenesen beléphet a fesztiválklub programjaira, nyereményjátékban vesz részt, emellett az útlevél tartalmazza a fesztivál műsorát és a táncegyüttesek leírását is. A fesztivál vasárnap este ér véget. A részletes programokról a fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhat.