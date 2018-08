Nonstop fesztiválozás itthon és külföldön: ide utazzon augusztusban!

Skócia történelmi fővárosát, Edinburgh-t nem lehet überelni, ha nyári fesztiválokról van szó. De Eger nem hazudtolja meg önmagát: bor és történelmi vigasságok, várjátékok várják az ide látogatókat. Egy teljes hónapot árkaroló programajánlónk következik, amelyben azt vesszük sorra, hogy miért pont augusztusban érdemes ebbe a két városba utazni.

Edinburgh-t már ajánlottuk, mint fapadossal könnyedén elérhető, izgalmas úti célt, nemrég pedig azzal szembesültünk, hogy ez a város még augusztusban is képes remek programokon keresztül megmutatni magát. Persze Skócia más pontjain is találnak látnivalókat, de a fővárosban például augusztus 1-jétől 27-ig összesen hét fesztivál zajlik majd. Tehát hivatalosan nem lesz egyetlen olyan nap sem, amikor unatkozhatnának.

Az edinburgh-i művészeti fesztivál (Edinburgh Arts Festival) már július 26-án elrajtolt. A város vezető galériáit, múzeumait és művészeinek stúdióit tömörítő rendezvény egyik lényege, hogy az ismert és feltörekvő művészeknek egyaránt lehetőséget ad arra, hogy a fesztiválon bemutatkozzanak. Az Egyesült Királyságban ez a vizuális művészetek legnagyobb ünnepe, mely egészen augusztus 26-ig kínál programokat, és egy hónap alatt 250 ezer látogatót vonz.

A fesztivál jórészt ingyen látogatható: előadások, vetítések és vezetett túrák várják az érdeklődőket, és összesen több mint negyven kiállításra lehet számítani. A rendezvények fókuszpontja a Festival Kiosk, mely az Institut Français d'Écosse (Francia Intézet) előtt található a St. Giles' katedrálissal szemben. Itt kaphat térképet a programokhoz, vagy vásárolhat művészeti szuveníreket is. A hét minden napján 10 és 18 óra között tart nyitva.

Ha máris kedvet kapott, és rögtön kiugrana a hétvégén Edinburgh-ba, akkor ne felejtse el a fenti élményeket a Foodies Festival elnevezésű gasztrofeszttel kombinálni. Az augusztus 3. és 5. között zajló programsorozat több mint harminc street food standot vonultat fel, ahol menő séfek főznek, és közben szól a zene is. A Fringe, illetve a katonai fesztivál (lásd alább) remek bemelegítőjének számító esemény helyszíne a George Square Gardens park.

Glasgow és Berlin közösen adnak otthont az első, hét sportágat magában foglaló Multisport Európa Bajnokságnak augusztus 2. és 12. között, míg a műugrás versenyszámot Edinburgh-ben, a Royal Commonwealth Pool-ban rendezik meg augusztus 7-től kezdődően több napon át. Ha ezzel párhuzamosan szívesen kalandozna a skót vidéken, akkor javasoljuk, hogy nézze meg pl. a nyílt vízi úszást, amelyet a Loch Lomond-nál, festői környezetben tartanak. A többi esemény (úszás, gimnasztika, golf, bmx és kerékpározás) Glasgow-ban vagy környékén zajlik. A pontos program és jegyelővétel itt.

Az Edinburgh Military Tattoo elnevezésű rendezvénynek semmi köze a tetoválásokhoz, egyszerűen így hívják 1950 óta. Ne kis dologra gondoljon! A látványos programsorozatot minden évben nagyjából százmillióan követik nyomon a televízióban, 40 ország képernyőjén. A 48 országból érkező katonai zenekarok és más előadók performanszaihoz a drámai díszletet az edinburgh-i vár biztosítja. Augusztus 3. és 25. között egymást érik majd a parádék, és mivel a Királyi Légierő épp idén ünnepli a századik születésnapját, a repülős vonalon valószínűleg elég nagy durranásra kell számítani.

Számunkra is érthetetlen, de Edinburgh-ban nem csak a fent említett az egyetlen művészeti fesztivál ebben az időben. Az Edinburgh Fringe Festival időpontját augusztus 3. és 27. közé tervezték be, amikor a kultúra és a művészetek találkozhatnak majd egy helyen. Lesznek zenés és táncos programok, de számos gyerekelőadás is. A zárónapon egy látványos Virgin Money Fireworks koncert felejthetetlen nagyzenekari klasszikusokat hoz majd össze (a Skót Kamarazenekar előadásában) szájtátós tűzijátékkal kísérve, hátterében a várral. Az ingyenes rendezvénysorozat programfüzete 461 (!) oldalas, és a netről is letölthető.

Azt hitte, ezzel kifújt a sztori? Hát nem. Van itt még nagyobb durranás is. Például az előbb említett eseménnyel párhuzamosan tartják az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztivált, mely a világ legnagyobb művészeti fesztiválja. A világ számos tájáról érkeznek majd művészek, akik előadásaiban a klasszikus zene, tánc, színház és opera műfaja is szerepel. 1947 óta ez az előadóművészetek legnagyobb fesztiválja, ahova az előadók csak meghívás alapján mehetnek. A fenti Fringe fesztivál például eredetileg csak egy "vadhajtása" volt ennek az eseménynek, de jól sült el az is.

És most jöjjön akkor picit más, bár maradunk a kultúránál továbbra is. A világ legnagyobb könyvfesztiválján, augusztus 11. és 27. között a könyvek szerelmesei több mint kilencszáz szerzővel, történésszel, képregényrajzolóval, zenésszel, illetve Nobel- és Booker-díjasokkal találkozhatnak, és persze dedikáltathatnak maguknak – a nevek listáját itt találja. Ott lesznek többek között a brit és skandináv krimik legnagyobb húzónevei is, például Ian Rankin, akinek Rebus felügyelője egyébként is Edinburgh-ben nyomoz.

Travelo tipp: Ha augusztus közepén jár Skóciában, és hosszabb időre marad (és miért ne tenné?), ugorjon el a mindenki által jól ismert Loch Ness-hez is, ahol a Groove Loch Ness fesztivált tartják augusztus 18-án. Az „éjszakai klub a csillagok alatt" alcímen futó fesztivál egyetlen színpadon ígér több előadót és koncertet, például Idris Elba is ott lesz közöttük.

Augusztusban összesen tíz fesztivál zajlik egymással párhuzamosan Edinburgh-ban; ha nem hiszi, járjon utána!

Eger és térsége

Ha azonban inkább hazánkban maradna, jó, ha tudja, hogy a mindig szép Eger és környéke is számos érdekességgel és programmal készül augusztusban. Lehet, hogy pont azért, mert a város épp Európa Kulturális Fővárosának címére pályázik, mindenesetre az biztos, hogy ebben a hónapban sem lehet majd náluk unatkozni. Mutatjuk a legizgalmasabb pontokat.

Különösen az irodalom kedvelőinek lesz érdemes már a hétvégén elindulni, hiszen augusztus 3-án ünneplik Gárdonyi Géza születésnapját az Emlékház kertjében Gárdonyi-tortával és finom borokkal.

Bár az Agria játékok, mely még júiusban kezdődött, a hétvégén egy nagyszabású Egri csillagok díszelőadással zár, az Egri Érsekkerti Nyári Játékok pedig még javában tart augusztus 19-ig, amelynek keretében szintén különféle színházi darabokat láthat. A szervezők a gyerekekre is gondolnak, akik például a Négyszögletű kerek erdő és a Hoppláda mesejátékokat nézhetik meg. Részletes programot itt talál.

Készen állsz a tudományra? Az Agóra Tudományos Élményközpont egy modern játszótér a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének szívében, ahol bárki megtapasztalhatja, hogy a tudomány lenyűgöző, kalandokkal teli és szórakoztató. Az interaktív játékok, a látványos kísérletek, az izgalmas programok, a csillagda és a planetárium új élményeket jelentenek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Aki szeretné átélni az 1552-es ostrom legizgalmasabb pillanatait, az augusztus 10. és 12. közöttre időzítse egri jelenését. A Végvári Vigasságok Történelmi fesztivál során korhű fegyverek bemutatójával, hagyományőrző csapatokkal, családi programokkal, huszárvirtussal, kiállításokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál csúcspontjaként közel kétszáz vitéz eleveníti fel az 1552-es várvédelem és az Egri csillagok jeleneteit, a vásárban pedig kézművesek kínálják majd portékáikat. Június 22-én egyébként új, állandó kiállítás is nyílt a Vármúzeumban, Fegyvermustra címmel.

Ebben a hónapban az Indiából jól ismert Holi fesztivál is Egerbe érkezik, persze csak miniben. A Color Fesztiválon mindenesetre ugyanúgy befestethetjük magukat, mintha a Távol-Keletre utaznánk. A Szépasszonyvölgy Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpontban augusztus 19-én a belépőhöz egy zacskó színes port adnak, de természetesen több vásárlására is lesz lehetőség. A szervezők igazi zenével egybekötött őrületet ígérnek erre a napra, részleteket itt talál róla. A Szépasszonyvölgyben egyébként nem maradnak el a borhoz kapcsolódó programok sem. Tavasz óta lehet például játszani a völgy élménykaszinóban, ahol 3990 forintért egy kóstoló játékon vehetünk részt akár szólóban, akár párban vagy egy társasággal együtt.

Ha pedig nemzeti ünnepünket Egerben tölti, akkor irány a Varázstorony! A legjobb hely lesz a tűzijáték megtekintésére az Eszterházy Károly Egyetem tornyának 8. emeleti panorámaterasza. A programból az új kenyér megszegése és a borkóstolás sem maradhat el - bővebben itt olvashat róla.