Összegyűjtöttük Franciaország legjobb programjait a nyárra!

Júliustól szeptemberig Franciaország rengeteg olyan kültéri programmal, túrával, koncerttel, érdekes tárlattal és ünnepséggel készül, amik az év legnaposabb és melegebb hónapjait ünneplik. Legyen szó akár a Bastille napról Párizsban, vagy a levendula túrákról Provence vidékén, a legjobb programok szinte egymás kezébe adják a kilincset.

Párizs: hab a tortán

A nyári időszak egyik főattrakciója a Bastille Nap, melyet minden év július 14-én ünnepelnek a városban, mely idén egy szombati napra esik, tehát nem lehetetlenség, hogy akár mi is pont ott legyünk. A legjobb, ha nem is tervezzük meg előre, csak hagyjuk, hogy a napi események sorozata oda sodorjon, ahol az ünnepségeket tartják. Velünk is ez történt úgy 5-6 éve, és így meglepőbb és élvezetesebb volt az egész ünnepély kellős közepébe belekeveredni, mint ha megterveztük volna – ezen a napon a közlekedés egy része leáll délután 5 óra tájban, úgyhogy innentől tényleg csak a gyalogosokkal áramolhatnak. Persze indíthatják a reggelt a katonai parádéval a Champs-Elysées sugárúton és végigkövethetik egészen a gigászi Concorde térig.

De az igazi buli az Eiffel-torony lábánál lesz, melyet júliustól golyóálló üvegfal véd. Vigyenek pikniktakarót, enni- és innivalót, minitársasjátékokat és élvezzék a profi utcazenészek, táncosok, bábszínházasok előadásait. Este 11 és fél 12 körül pedig tekintsenek fel a toronyra, mert indul a Bastille Napot záró főlátványosság, a hatalmas tűzijáték, aminek a látványa semmihez sem fogható a világon. A torony korlátjain színes tüzek áramlanak lefelé; azon a hat évvel korábbi estén olyan élethű volt a pirotechnikai látvány, hogy azt hittük kigyulladt a torony teteje, csak azért nem kezdtünk el pánikolni, mert a körülöttünk álló helyiek teljes nyugalomban nézték a pazar látványt. De a szívünk akkor is megállt egy pillanatra.

A másik párizsi programlehetőség kevésbé egetverő, de annál jobban kihasználja a város adottságait, és lehetőséget biztosít a Szajna-parti lazulásra helyieknek és látogatóknak egyaránt. A szintén évente kialakított, idén július 7-től szeptember 2-ig tartó Párizsi Plázsok homokfövenyes „tengerpartjait" imádják és szemérmetlenül ki is használják a helyiek. A pop-up tengerpartok, végig a Szajna partján, tele vannak napernyőkkel, nyugágyakkal, ivókutakkal és párakapukkal; de igazából a homokföveny az, ami az igazi strand feelinget adja. Bizonyos helyeken még a Szajna vízében is megmártózhatnak.

Párizs mindig is a művészetek és az egyedi kiállítások városa volt, így ha éppen erre járnak érdemes egy-két időszaki tárlatot is beiktatni a napirendbe.

A teljesség igénye nélkül íme a legérdekesebb 2018-as nyári kiállítások a francia fővárosból: A Grand Palais-ban 2018. július 30-ig látható Kupka kiállítás Frantisek Kupka cseh festő, az absztrakt festészet jeles képviselője előtt tiszteleg. A Picasso Múzeumban 2018. július 29-ig tekinthetik meg azt a kiállítást, mely a híres Guernica című festmény 80 éves évfordulóját ünnepli. Az év egyik legjobban várt kiállítását, mely az orosz avant-garde irányzatot mutatja be a Centre Pompidou-ban még július 16-ig megtekinthetik. A tárlaton elsősorban Chagall, Lissitzky és Malevich alkotásai láthatók. A Musée du quai Branly egy rendhagyó kiállítással várja az ázsiai kultúra iránt érdeklődőket. A 2018. július 15-ig tartó Enfers et fantômes d'Asie tárlat az ázsiai kultúrkör szellemeit, démonjait és sok egyéb spirituális lényét hozza közelebb. Végül pedig az Atelier des Lumières hatalmas kiállítását ajánlanánk a figyelmükbe. A zenével kísért és falakra vetített műalkotások főtárlata Klimt és a bécsi szecesszió világát eleveníti meg, a másik rövidprogram Hundertwasser álomképeibe enged betekintést, az utolsó pedig egy digitális installáció az OUCHHH stúdió jóvoltából. A 15 eurós jeggyel, amit a múzeum oldalán foglalhatnak le, mindhárom kiállítást megtekinhetik.

Lila ködben Provence vidékén

Provence-ben jelenleg dúl a levendulaszezon. Napáztatta levendulamezőin ezerszámra lilulnak az illatos fűszer- és gyógynövénybokrok. Ha többet is szeretnének megtudni ezekről a szép és hasznos növényekről, akkor érdemes ellátogatni az 1991-ben megnyitott Musée de la Lavande múzeumba, ahol mindent megtudhatnak a levendula történetéről, termesztéséről, az illóolajak lepárlásáról, a levendulaszappan és -krém készítésről, illetve érdekes és kellemes programokon is részt vehetnek.

A Grasse városában található, a francia parfümmárka, a Fragonard által fenntartott Musée du Parfum és a Musée International de la Parfumerie a parfüm történetét és eredetét követi vissza, illetve bemutatja miként fejlődött ez az iparág Provence területén.

Aki ezeknél a tárlatoknál egy kicsit aktívabban szeretné felfedezni a levendulaligeteket, azoknak ajánljuk a Routes de la Lavande, vagyis a Levendula utak 6 olyan túraútvonalát, mely lefed több mint 70 helyszínt a régióban és 5 különböző területet, ahol levendulával dolgoznak. Az említett honlapon találnak szervezett túrákat szállásajánlatokkal, de egyéni utak összeállítására is lehetőség van.

Azok a kihagyhatatlan francia piacok

Frissnek számító májusi hír, miszerint megtalálták Franciaország legjobb piacát. Az országos szavazást a helyi TF1 tévécsatorna bemondója, Jean-Pierre Pernaut indította el és arra kérte fel a lakosokat, hogy a kampány ideje alatt szavazzanak az általuk legjobbnak ítélt piacra. A szavazásra 400 ezer jelölés érkezett be, amiből 25 piac került a végső listára. Végül pedig május elején hivatalosan is bejelentették, hogy a provence-i Var megyében található Sanary-sur-Mer piaca nyerte meg az elismerő címet. Ha tehát Provence-ben járnak, ne hagyják ki a szerdánként kitelepülő bájos piacot, ahol az öreg platánfák árnyékában házi finomságokat vehetnek, a kikötő mellett pedig a halászok kínálják a friss napi fogást.

Sosem látott francia vidékeken

Úgy is ismerik, mint „az ezer tó vidéke", ami nem is csoda, hiszen a la Brenne Regionális Nemzeti Park területén több mint 300 tó és tavacska található. Az ország Centre-Val de Loire régiójának déli részében, az Indre tartományban található természeti területet bejárhatják gyalog, biciklivel és lóháton is. A park egy menedék az itt élő egyedi állatok és növények számára.

Párizstól 80 kilométerre északra találnak egy hatalmas, zöld erdőt. A Forêt de Compiègne egy mesterségesen kialakított erdő, ami a nemesek kedvenc vadászterületeként szolgált. A határánál még egy vadászkastélyt is építettek. Innen indul az Allée des Beaux-Monts útvonal, mely 4 kilométer hosszan vág át az erdő területén. Ez az erdő az ország harmadik legnagyobb nemzeti erdeje, mely rengeteg eldugott kincset rejt.

Franciaország 13 régiójának legdélebbi részében járunk. A Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées régió félelmetesen szép, sziklába vájt városokkal, kastélyokkal és remek ételekkel várja a látogatókat. De Hérault tartományának nyüzsgő fővárosa, Montpellier tartogat még egy meglepetést. Ha szeretik az öreg, pazar villákat, akkor a 18. századi Montpellier folies-kat ne hagyják ki. A folies lényege, hogy nem egyszerűen egy kastélyról van szó; a tervezők először megkeresték a legszebb háborítatlan területeket, majd beletervezték az épületet. A kettő így alkot ma is tökéletes egységet. A városban több ilyen folies-t is láthatnak, de az egyik legszebb a Château de Flaugergues. Körülötte egy termő szőlőültetvény, valamint több fűszer- és haszonnövény kert található, illetve belül egy étterem. A kastélyban és buja kertjeiben folyamatosan programokat tartanak koncertekkel, vacsorákkal, családos eseményekkel.