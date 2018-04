Már korábban is voltak ötleteink arra, mihez kezdjen az, aki a spanyol tengerpartot veszi célba, most viszont kifejezetten a családokra gondoltunk, mert nemrégiben egy remek vidámparkot volt alkalmunk kipróbálni. A Portaventura Park ráadásul Barcelonától csupán egy órányira, Salou népszerű nyaralóhelye mellett fekszik.

Európán belül Spanyolországban van a legtöbb kiváló minősítésű strand – mind a víztisztaság, mind a parti szolgáltatások minősége szempontjából –, de előfordul, hogy szívesen kapcsolódna ki a család valami mással. Tulajdonképpen olyan lesz, mintha a külföldi nyaralás alatt is külföldre menne, méghozzá egyszerre több országba. És vízből a parkon belül sem lesz hiány!

PortAventura Park

A vidámpark-együttes valójában három az egyben: a klasszikus a Portaventura Park, a vízi élménypark rész neve Portaventura Caribe Aquatic Park, és tavaly óta már van egy Ferrari Land is a területén. A Portaventura klasszikus része rögtön hat különféle hangulatot rejt.

A Mediterránea okozza ránézésre a legkevesebb meglepetést, hiszen amúgy is a Földközi-tengernél vagyunk. A tervezők egy festői halászfalut idéztek itt meg, unatkozni mégsem fog senki, mert a Furius Baco nevű, 850 méter hosszú hullámvasút nulláról 135 kilométeres óránkénti sebességre katapultálja a gyanútlan turistát – 3 másodperc alatt.

Innen egy hajóra szállva Polinézia és az ősi Kína felé ringatózhatnak, vagy az Estació del Nord-on egy gőzmozdonyos vonatra szállva hamarosan a Vadnyugaton találhatják magukat, de akár meg is szakíthatják az utat a Szezám utcában.

Polinéziában egy szendergő vulkán épp kitörni készül: a Tutuki Splash csobbanós játék során egy hatalmas hajón érkeznek az utasok a vízbe 56 kilométeres óránkénti sebességgel. A játékok többsége egyébként valamilyen valós témát dolgoz fel: ez esetben azt a polinéziai szertartást, melyet teliholdkor Pele istennőnek ajánlottak a helyiek, ez a Tutuki. Ennek a térségnek a másik attrakciója a Kontiki, melynek ismerős lehet a neve a modernkori történelemből: ez volt az a nádcsónak eredetileg, amivel Thor Heyerdahl bebizonyította, hogy Polinézia lakói igenis érkezhettek a dél-amerikai szárazföldről új lakóhelyükre. A Kontiki libikókahajó majdnem 180 fokig viszi fel az utasokat.

Ha a Szezám utca felé indultak, igazi családi szórakozásban lesz részük. Itt található a Portaventura egyik legendás attrakciója: a kifejezetten gyerekeknek készült hullámvasút, a Tami Tami, amibe persze a szülők is beülhetnek. Ezután érdemes felkeresni a Szezám utca egyik legnépszerűbb lakójának, Elmónak a farmját, ahol kistraktoron ülve fedezhetjük fel a lakókat, vagy felültethetjük a kicsiket a Coco Piloto játékra, ahol helikopterben vagy repülőn ülve, madártávlatból nézelődhetnek a parkban.

Ha megérkeznek az ősi Kínába, itt két attrakcióval is felpumpálhatják a Szezám utcában kissé leült adrenalint. A Shambhala 76 méterével a legmagasabb hullámvasút, és ezen nyílik lehetőség a leghosszabb zuhanásra is. Ezután irány a Dragon Khan, amit nyolc hurok és 110 kilométeres óránkénti sebesség jellemez – ez egyébként a Portaventura Park jelképe is. Amikor 1995-ben megnyitották, ehhez fogható egyáltalán nem volt még Spanyolországban.

A szintén „Kínában" található Área Infantil (gyerekrészleg) vagány élményeket kínál a kisebbeknek, meg olyan cukiságokat, mint a Chupa Chups légballonos körhinta. A szülők közben leülhetnek egy pohár italra, míg a kicsit lefáradnak.

Gyakorlati tanácsok Ne feledjék a naptejet és a kalapot! Higgyék el, nem fogják megbánni, amikor az este 6 órás parádén körülnéznek, és jobbára lazacrózsaszín arcok gyűrűjében találják magukat. Elvileg tilos ételt-italt fogyasztani az éttermeken, büféken kívül, de ezt többnyire figyelmen kívül hagyják a látogatók. Érdemes saját kulacsot vinni, melyet megtölthetnek a parkban szerte található ivókutaknál. Ha van itthon vékony, nejlon esőkabátjuk, jól fog jönni a vízbecsobbanós attrakcióknál (helyben is árulnak, utolsó információink szerint 7 euróért). Csak kényelmes cipőben gondolkodjanak, mert jócskán fognak gyalogolni – és nem keveset hegynek felfelé. Ne feledjék a naptejet és a kalapot! Higgyék el, nem fogják megbánni, amikor az este 6 órás parádén körülnéznek, és jobbára lazacrózsaszín arcok gyűrűjében találják magukat. Elvileg tilos ételt-italt fogyasztani az éttermeken, büféken kívül, de ezt többnyire figyelmen kívül hagyják a látogatók. Érdemes saját kulacsot vinni, melyet megtölthetnek a parkban szerte található ivókutaknál. Ha van itthon vékony, nejlon esőkabátjuk, jól fog jönni a vízbecsobbanós attrakcióknál (helyben is árulnak, utolsó információink szerint 7 euróért). Csak kényelmes cipőben gondolkodjanak, mert jócskán fognak gyalogolni – és nem keveset hegynek felfelé.

Egy újabb izgalmas részt Mexikó témájára húztak fel. Itt 175 négyzetméteren egy elvarázsolt palotában bolyonghatnak, a legmenőbb attrakció pedig a Hurakan Condor: ahol egy több mint száz méter magas toronyból zuhanhatnak le székben ülve a látogatók.

Végül, de nem utolsósorban, irány a Vadnyugat! A gyerekek végre megtanulhatnak rodeózni, és persze itt is vannak csobbanós attrakciók (Silver River Fume). Az itteni éttermekben amerikai klasszikusokat és steaket szolgálnak fel, Fly fotóstúdiójában pedig klasszikus vadnyugat fényképeket készíttethet a család.

Így is rövidíthet (mármint sorbanállást) Az Express Pass a Portaventura gyorsbérlete. Nem olcsó, de csúcsszezonban megéri, mert elsőbbségi felszállást biztosít a látnivalókra (a legnépszerűbb időszakokban, például iskolai szünetekben és ünnepnapokon, előfordul kétórás sor is a legnagyobb hullámvasutaknál). Ezen belül több opció is van: az Express Max-szal (33 euró) sort lehet ugrani (de nem ülhetünk az első sorba), az Express Premium Golddal (58 euró) korlátlanul szállhatunk fel minden játékra, még a legvadabbakra is (a Shambhalára, a Furios Baco-ra és a Dragon Khan-ra pedig napi egyszer az első sorba ülhetünk). Az Express Pass a Portaventura gyorsbérlete. Nem olcsó, de csúcsszezonban megéri, mert elsőbbségi felszállást biztosít a látnivalókra (a legnépszerűbb időszakokban, például iskolai szünetekben és ünnepnapokon, előfordul kétórás sor is a legnagyobb hullámvasutaknál). Ezen belül több opció is van: az Express Max-szal (33 euró) sort lehet ugrani (de nem ülhetünk az első sorba), az Express Premium Golddal (58 euró) korlátlanul szállhatunk fel minden játékra, még a legvadabbakra is (a Shambhalára, a Furios Baco-ra és a Dragon Khan-ra pedig napi egyszer az első sorba ülhetünk).

Mind a hat részben napközben előadások is zajlanak, ezekről részletesen itt olvashat. Jelenleg a show-műsorok többsége június 22-ig van érvényben, arra tippelünk, hogy nyárra egy új előadássorozattal készülnek, ezért érdemes figyelni a honlapot, ha június után járnak erre. Ami fix, az a zárás előtti „parádé" – hétközben általában este 7-kor zárnak, a parádé pedig 18.40-kor kezdődik, míg a hétvégi 20 órás zárás esetén 19.40-kor. A nyitvatartásról bővebben itt olvashat.

PortAventura Caribe Aquatic Park

A vidámpark mellett közvetlenül egy vízi élménypark is kelleti magát. Itt 50 ezer négyzetméteren 16 attrakciót és csúszdát próbálhatnak ki, és a vízfelület sem kicsi: összesen 8500 négyzetméter. A karibi hangulatú parkban pálmafák hajladoznak, latin és reggae zene szól. Itt található a King Khajuna, Európa legmagasabb szabadeséses csúszdája (31 méter magas), mely 55 fokos lejtésű. Akadnak kisebb, gyerekeknek való, beltéri attrakciók és játszóterek is - a La Laguna de Woody például a rajzfilmből ismert Woody Woodpecker harkály témájára készült.

Ferrari Land Park

2017-ben a Ferrari Land élményszerző hellyel gazdagodott a parkegyüttes. Bár akadtak döccenők az építés során, végül tavaly áprilisban Európa legmagasabb hullámvasútjával nyílt meg.

A Ferrari Land 2018-ban gyerekeknek szóló játékokat újított be: a gyerek-szabadeső toronyban 9 méterről élhetik át a felnőttek egyik kedvenc szórakozását, a Junior Red Force egy mini hullámvasút, a Crazy Pistons („őrült dugattyúk") pedig több mint 9 méter magasba lendíti fel a gondolákban ülőket.

A Ferrari Land-ban természetesen múzeum és autóvezetési lehetőség is van, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A parkban sétálva könnyű három utcai előadásba is botlani, ebből az egyik a Rondó Veneziano: a művészek barokk ruházatban, korhű zenével varázsolják a látogatót ebbe a történelmi korba. A másik címe Folklore Italiano, melynek célja zenével az igazi Olaszországba repíteni a látogatót, míg a harmadik az ókori Rómát idézi meg. Ezeken kívül minden nap 12, 13 és 15 órai kezdettel akrobatikus show-t láthatunk, többek között akrobatikus kosárlabdával – ez az előadás is június 22-ig látható.

Travelo-tipp: sorugrás ingyen Ha egyedül megyünk, vagy egy-egy hullámvasútra csak egyedül merünk felülni a csapatból, gyorsabban sorra kerülhetünk, mint csoportosan! Néhány attrakciónál ugyanis külön sor van azoknak, akik nem párban vagy csoportban vállalják be a félelmeket. Ennek az az előnye, hogy ahol egy-egy hely maradna ki, gyorsan fel tudják tölteni, így összességében mindkét sor hatékonyabban halad. Ha egyedül megyünk, vagy egy-egy hullámvasútra csak egyedül merünk felülni a csapatból, gyorsabban sorra kerülhetünk, mint csoportosan! Néhány attrakciónál ugyanis külön sor van azoknak, akik nem párban vagy csoportban vállalják be a félelmeket. Ennek az az előnye, hogy ahol egy-egy hely maradna ki, gyorsan fel tudják tölteni, így összességében mindkét sor hatékonyabban halad.

Az attrakciók mindegyikére magassági előírások vonatkoznak, amit érdemes már előre, itthon átböngészni (a táblázatért kattintson ide). Általában a legkisebb méret 1 vagy 1,05 méter (a rövid és cuki Tomahawk hullámvasút esetén), 1,1 méter például az El Diablóra és a Grand Rapids-re, 1,2 méter a Magic Fish-re, a komoly hullámvasutakra pedig 1,4 méter. Minden játéknál őrök állnak, akik komolyan veszik az szabályokat – nincs értelme nekiállni vitatkozni velük, már csak gyerekünk testi épsége miatt sem!